Orosz beavatkozás: bajban Trump kampánytanácsadói

Donald Trump volt kampánymenedzsere, Paul Manafort és volt üzlettársa, Rick Gates is úgy döntött, hogy önként feladja magát az amerikai hatóságoknál az elnökválasztással kapcsolatban felmerült orosz beavatkozás vádja kapcsán. A tavalyi amerikai választásokba történt beavatkozás ügyében múlt hét pénteken történt vádemelés Robert Mueller különleges ügyész – korábbi FBI-főigazgató – részéről, de csak hétfőn derült ki, hogy pontosan kiket is vettek célba.

A súlyos vádakra az amerikai elnök szokásához híven elsőként a Twitter-oldalán reagált, és boszorkányüldözésnek titulálta az egész ügyet, amely állítása szerint „nem létezik”, és az egész botrányt károsnak tartja az Egyesült Államokra nézve. Az orosz együttműködésre vonatkozó aktákat hamis jelzővel illette és a demokraták befolyását, név szerint pedig volt ellenfelét, Hillary Clintont véli felfedezni a hírek kirobbanása mögött.

Paul Manafort, Donald Trump volt kampánymenedzsere önként adta fel magát Fotó: Win Mcnamee / AFP

Az elnök igencsak dühösnek tűnik a közösségi médiáján fellelhető posztok alapján, amik az elmúlt napokban megsokszorozódtak. Trump – nagy betűkkel – állítja, hogy semmiféle együttműködés nem volt kampánya során közte és Oroszország között. Azt viszont követeli, hogy

vizsgálják ki, mi volt Clinton szerepe a Roszatommal való szerződéskötésben.

Az orosz állami atomenergetikai vállalat ugyanis megvásárolta a kanadai tulajdonú Uranium One nevű cég 20 százalékát, s mivel a cégnek Amerikában is vannak uránbányái, az uránkészlet egyötödének ellenőrzése ezáltal orosz kézbe került. Mivel az amerikai nemzetbiztonságot érintő üzletről volt szó, a külügyminisztérium hozzájárulása is kellett hozzá, a külügyminiszter ekkor pedig Clinton volt. A volt elnökjelölt engedélyt adott az oroszokkal való üzletkötésre, és hamarosan

a Roszatom egymillió dollárt utalt a Clinton Alapítványnak, majd a későbbiekben még kétszer 250 ezer dollárt, Hillary férjét, Billt pedig félmillió dollárért hívta egy előadásra Oroszországba.

A helyi sajtó szerint Manafort és Gates ellen az Egyesült Államok elleni összeesküvés, pénzmosás és adócsalás miatt emelnek vádat. Amerikai televíziós csatornák helyszíni tudósításai és videofelvételei arról tanúskodnak, hogy a 68 éves Manafort reggel ügyvédje kíséretében jelent meg a Szövetségi Nyomozó Iroda washingtoni székházában. A igazságügyi minisztérium és Robert Mueller hivatala egyelőre még nem adott ki közleményt és kommentálni sem kívánta a történéseket, de egy esküdtszék már jóváhagyta Robert Mueller különleges ügyész első vádiratait.

Robert Mueller különleges ügyész Fotó: Alex Wong / AFP

Muellert májusban nevezték ki széles jogkörrel a vizsgálat levezénylésére, az után, hogy az elnök állítólag az orosz befolyásolás vizsgálata – illetve az abba való beavatkozás elutasítása – miatt kirúgta James Comey-t, az FBI-igazgatóját. Mueller azonban most már nemcsak a volt FBI-igazgató ügyén dolgozik, hanem azt is vizsgálja, hogy Trump vajon akadályozta-e az igazságszolgáltatást. Az egyik igen

nyomós érv, ami alátámasztaná a fentieket, hogy az elnök igencsak aktívan részt vett fia első írásbeli vallomásának szövegezésében.

Az ifjabbik Donald pedig első vallomásában nem mondott igazat arról, hogy valójában miért is találkozott egy Kreml-közeli ügyvéddel a választások előtt.

Manafort esetében külön figyelmet szentelnek annak a ténynek, hogy a volt kampányfőnök korábban Viktor Janukovics megbuktatott oroszbarát ukrán elnök pártjának is dolgozott.

A nyomozás során Trump egy másik tanácsadójáról, az ügyvéd George Papadopoulosról is kiderült, hogy hamis vallomást adott az FBI embereinek. Papadopoulos beismerte, hogy hamisan tanúzott – ezzel ő a jelenlegi elnök harmadik egykori tanácsadója, aki bíróság elé kerül.

