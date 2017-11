Orosz befolyás: Donald Trump vejét is meghallgatta a bizottság

A CNN hírtelevízió, a The New York Times című lap és az AP hírügynökség is úgy értesült szerda este, hogy Kushner találkozott a Robert Mueller különleges ügyész vezette testülettel, és a meghallgatáson elsősorban arról esett szó, hogy milyen szerepet játszott az orosz kapcsolatokban Michael Flynn volt nemzetbiztonsági tanácsadó – írja az MTI.

A bizottság főként azt vizsgálja, hogy az orosz kapcsolatok befolyásolták-e a tavalyi kampányt a később megválasztott Trump javára.

A meghallgatásról kevés részlet szivárgott ki. A források abban értenek egyet, hogy Muellerék azt próbálták tisztázni, milyen információi vannak Kushnernek Flynn orosz kapcsolatairól. Trump vejének ügyvédje annyit közölt, hogy ügyfele mindenben együttműködik a témára vonatkozó vizsgálatok lefolytatóival.

A 73 éves Rober Muellert, aki hosszú ideig volt a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatója is, májusban bízták meg az Oroszországot érintő átfogó vizsgálat irányításával. A vezetése alatt álló bizottság mások mellett éppen Kushner és Flynn orosz kapcsolatait vizsgálja. Jared Kushnerről tudni lehet, hogy ifjabb Donald Trumppal együtt tavaly tavasszal találkozott Natalja Veszelnyickaja orosz ügyvédnővel.

Ifjabb Donald Trump ezzel kapcsolatban korábban azt mondta, fölösleges „időveszteség” volt a találkozó az ügyvédnővel, aki azt ígérte neki, hogy terhelő információi és dokumentumai vannak apja választási ellenfeléről, Hillary Clinton demokrata párti elnökjelöltről. „Nem tudtam, hogy lehet-e hinni neki, nem tudtam, van-e a háttérben valami, nem kezeskedhetem az információért” – fogalmazott.

Flynn-nek, aki Trump első nemzetbiztonsági tanácsadója volt, februárban azért kellett lemondania, mert az amerikai kormányzatot is félrevezette Oroszország Washingtonban akkreditált nagykövetével folytatott találkozójáról.