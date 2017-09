Orosz hekkerektől féltik a német választást

Két évvel ezelőtt a hekkerek már megtámadták a Bundestag számítógépeit. Vajon most, a választást megelőző napokban újabb hamis információk elhelyezését tervezik? Erre egyértelmű válasz egyelőre nem adható, mindenesetre a német hatóságok úgy vélik, hogy a hekkerek esélye a sikerre egyre kevesebb, és az eddigi incidensekből tanulva minden tekintetben felkészültek a kibertámadásokra.

A témára az amerikai Foreign Policy augusztusi, Az orosz hekkerek nem tudják legyőzni a német demokráciát című cikke irányította a figyelmet, amelyet a Der Spiegel hetilap szerint a német titkosszolgálatok tisztségviselői megszállottan köröztettek az elmúlt hetekben. A tengerentúli írás azon spekulált, hogy „Oroszország bizonyosan igyekszik majd megzavarni” a szeptemberi parlamenti választást, de Németország már elég jól felkészült az ilyen jellegű virtuális támadásokra – nem csupán a politika és a választópolgárok érzékenyek a félrevezető kampányokra, technikailag is kiválóan felvértezték magukat szinte az összes eshetőségre.

A tapasztalatgyűjtésre kiváló alkalom adódott az idén tavasszal is, amikor egy mindmáig megmagyarázatlan kibertámadás történt: megpróbáltak beszivárogni a két legfontosabb német politikai párt számítógépeibe; egy évvel korábban pedig egy hamis szervert állítottak fel Lettországban, hogy elárasszák a német törvényhozókat különféle adathalász e-mailekkel. Az utóbbi esetnél a támadás alatt 16 gigabájtnyi adat áramlott át a rendszeren, és legalább tizenhat képviselő és magas rangú politikus volt érintett az ügyben, köztük Angela Merkel kancellár is. Bizonyíték azonban arra vonatkozólag, hogy az oroszok keze lenne a dologban, nincs, de a legtöbben a Pawn Storm csoportot gyanítják mindkét eset mögött – ezt a szervezetet pedig leggyakrabban az orosz hírszerzéssel hozták kapcsolatba.

Hans-Georg Maassen, a német alkotmányvédelmi hivatal (BfV) vezetője úgy gondolja, már az is elég bizonyíték, hogy az oroszok készülnek valamire a választással kapcsolatban, hogy „Merkel Vlagyimir Putyin orosz elnök legerősebb kritikusa Európában”, és a negyedik ciklusra is nagy eséllyel pályázik. Maassen arra számít, hogy a szavazatok leadása előtt közvetlenül megnövekszik majd a támadási kísérletek száma, de úgy érzi, hogy most már mindent megtettek azért, hogy szinte nullára csökkentsék ezeknek a sikerességét.

Mivel az eddigi közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy Merkel legyőzi majd Martin Schulzot, és vele együtt a Szociáldemokrata Pártot, a német hatóságok az elmúlt hetekben azt tartották az elsődleges feladatuknak, hogy megerősítsék a tűzfalakat, és a kiberbiztonságra fókuszáljanak. Ezt az ügyet Maassen szerint Merkel is különösen fontosnak tartja.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.08.