Orosz piacra szánt repülők lehetnek Trump új különgépei

Az amerikai légierő már tárgyalásokat folytat a Boeing repülőgépgyártóval két 747-8 típusú gép megvásárlásáról, amelyek – a megfelelő átalakítás után – az elnöki különgép, az Air Force One szerepét tölthetik be. Az üzlet érdekessége csak az, hogy a két gépet eredetileg a Transaero orosz légitársaság megrendelésére gyártották, de az 2015-ben csődbe ment, így a gépeket azóta a Mojave-sivatagban tárolták.

Donald Trump elnököt még be sem iktatták hivatalába, amikor tavaly decemberben egy Twitter-üzenetben lényegében parancsba adta a légierőnek, hogy törölje az új Air Force One gépekre leadott megrendelést, mert annak költségei túlságosan megszaladtak – akkor 4 milliárd dollárról volt szó, szemben az eredetileg becsült 2,8 milliárddal.

Donald Trump amerikai elnök az elnöki különgép, az Air Force One fedélzetén 2017. január 26-án Fotó: David Nakamura / MTI/EPA

Az Air Force One – amelyből rögtön kettő is van – céljára jelenleg Boeing VC-25 gépeket használnak, amely a 747-es speciális változata. Az elnöki különgép ugyanis nem csak egy repülőgép, de minden olyan védelmi és kommunikációs rendszerrel fel van szerelve, amely segítségével az elnök szükség esetén irányíthatja az országot, lényegében egy atomháborút is levezényelhet a levegőből.

A jelenlegi gépek 1990 óta szolgálnak, vagyis lassan harminc évesek lesznek és tényleg megérnek a cserére. Az oroszoknak gyártott gépekkel a légierő valószínűleg jó üzletet csinál, hiszen úgy tudni, hogy a darabonként 386 millió dolláros listaár alatt jutnak hozzá. Persze, ahhoz, hogy elnöki gépként szolgálatba álljanak, még rengeteg mindent át kell alakítani rajtuk, de valószínűleg így is sokat spórolnak az adófizetőknek.