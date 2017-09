Oroszokat bíráló amerikai nagykövet érkezik Moszkvába

Az amerikai szenátus csütörtökön jóváhagyta Jon Huntsman jelölését az Egyesült Államok moszkvai nagyköveti posztjára – írja az MTI.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A beszámoló szerint Huntsman jelöltségét egyhangúlag szavazták meg a szenátorok. A politikus korábban Utah állam republikánus kormányzója volt, és kétszer is teljesített szolgálatot nagykövetként: George W. Bush elnöksége idején Szingapúrban, Barack Obama elnök pedig Kínába nevezte ki őt.

A szenátus külügyi bizottságában a hónap elején tartott meghallgatásán Huntsman – Donald Trump elnök álláspontjával ellentétben – leszögezte: „nem is kérdéses, ismétlem, nem is kérdéses”, hogy Oroszország beavatkozott a tavalyi amerikai elnökválasztási folyamatba. Hozzátette, hogy Moszkva „továbbra is beleártja magát barátaink és szövetségeseink demokratikus politikai folyamataiba”.

A leendő nagykövet a meghallgatáson hangsúlyozta: nem habozik majd emlékeztetni az orosz tisztségviselőket arra, hogy felelősséget kell vállalniuk a cselekedeteikért.

Huntsman várható kinevezéséről az első kommentárok megjegyzik, hogy a leendő nagykövet és az elnök viszonya nem mindig volt feszültségektől mentes. A tavalyi elnökválasztási kampányban Huntsman visszalépésre szólította fel Donald Trumpot, és a jelenlegi alelnök, Mike Pence elnökjelöltsége mellett foglalt állást. Donald Trump pedig korábban, amikor Jon Huntsman még pekingi nagykövet volt, Twitter-bejegyzésekben bírálta a munkáját, „könnyűsúlyúnak” és „gyöngekezűnek” nevezte őt.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Huntsman elődje, John Tefft 2014. augusztus 1-jétől vezette az Egyesült Államok moszkvai nagykövetségét, négy és fél évtizedes külügyi szolgálat után a várakozások szerint vissza fog vonulni. Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes korábban úgy nyilatkozott, hogy Moszkva konstruktív együttműködésre számít Huntsmannel.

A washingtoni orosz nagykövetség irányítását a hónap elején vette át Anatolij Antonov volt külügyminiszter-helyettes Szergej Kiszljaktól, aki továbbra is kulcsszereplője annak az amerikai vizsgálatnak, amely azt hivatott feltárni, hogy beavatkozott-e Moszkva a tavaly novemberi amerikai választásokba, és segítette-e Donald Trumpot, hogy győzzön, illetve az elnök és csapata tudott-e minderről, és együttműködött-e Moszkvával.

A kölcsönös nagykövetváltás a kétoldalú diplomáciai kapcsolatok különösen feszült időszakában történik. Vlagyimir Putyin orosz elnök július végén elrendelte, hogy szeptember 1-jéig 755 fővel csökkentsék az amerikai nagykövetség és három konzuli képviselet létszámát. A döntést Moszkva az Oroszországgal szemben bevezetett amerikai szankciók törvénybe foglalt megszigorításával, valamint orosz diplomaták egy 35 fős csoportjának tavaly év végi kiutasításával indokolta, ami Washington szerint az amerikai elnökválasztásba való orosz beavatkozás miatt történt.