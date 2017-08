Orvlövészek vadásznak az ostromlott Rakkából menekülőkre

Kettős személyiséget kell kialakítani és hazudni kell mindenkinek az életben maradáshoz az Iszlám Államban (ISIS) – így foglalható össze a túlélési praktikáit a brit The Guardian hasábjain megosztó, álnéven publikáló szír újságíró helyzetjelentése a terrorszervezet fővárosából, Rakkából. A települést 2014-ben szállták meg az ISIS Irak felől beszivárgó harcosai, a cikk – korábban is riporterként dolgozó szerzője – pedig azóta is ott él, és a Sound and Picture nevű hírportált működtető csoport tagjaként igyekszik dokumentálni a terrorállam hétköznapjait.

Rakkát az utóbbi hónapokban kezdték ostromgyűrűbe fonni az Egyesült Államok által támogatott Szíriai Demokratikus Erők (SDF) arab és kurd katonái. A városban az újságíró szerint mintegy 5000 család élhet még. Az Iszlám Állam több mint egy éve lezárta ugyan a település határait, ám fejenként 800 dollárért engedélyezték a távozást. Az ostrom kezdete óta azonban már senkit nem engednek el, korábban pedig sokaknak nem volt pénze a menekülésre. A város határait megközelítő civilekre orvlövészek vadásznak.

A Kurd Demokratikus Erők egy korábbi támadása az Iszlám Állam erődje ellen Rakkában 2017. június 9-én Fotó: Guillaume Briquet / AFP

Az újságíró szerint senki sem szeret az ISIS irányítása alatt élni, de a túlélés egyetlen módja Rakkában egy kettős identitás kialakítása. Az egyik személyiségünk megveti a terrorszervezetet, ám ez a felünk nem léphet ki az otthonunkból, különben a kivégzést kockáztatjuk. Ráadásul ezt a személyiségünket még a saját gyerekeink előtt is titkolnunk kell, mert az ISIS harcosai rendszeresen kikérdezik a városi gyerekeket, hogy szüleik mit gondolnak róluk.

A Rakka utcáin lévő számtalan ellenőrző pontnál a harcosok minden egyes arra járót kikérdeznek, és ha a válaszok nem tetszenek nekik, akkor átnevelőtáborba is küldhetik az embert. Sokszor megkérdezik a civilektől, hogy mit gondolnak róluk vagy az Iszlám Államról, és vallási kérdésekkel is bombázzák őket. Az átnevelőtáborokat az Egyesült Államok repülői rendszeresen támadják, így ha a kivégzés meg is úszható, a halál szinte biztos. Az újságíró úgy úszott meg egy éjszakai ellenőrzést, hogy régi muszlim legendákkal és vidám történetekkel szórakoztatta a katonákat.

Mivel a túl rövid szakáll vagy nadrág 150 dolláros pénzbüntetéssel vagy átnevelőtáborral jár, ezt a lehető legkomolyabban kell kezelni. A szerző barátja egy alkalommal otthon rá akart gyújtani egy cigarettára, de véletlenül leégette a szakálla egy részét. Emiatt egy hónapig ki sem mert mozdulni a lakásból, mert a rövid szakállon kívül a dohányzást is szigorúan bünteti az Iszlám Állam.

A cikk szerint az ostrom kezdete óta Rakkában nincsenek orvosok és hiánycikk az élelmiszer. Áram híján nem működnek a hűtőgépek, így minden étel megrohad a nyári hőségben. Aki készleteket halmozott fel, az most magas áron értékesíti azokat. A szerző elmesélte, hogy egy szomszédja mentette meg az éhezéstől, aki átmenekült az SDF által birtokolt városrészbe, de előtte odaadta neki a háza kulcsát. A lakásban némi élelmiszerhez jutott, ami nagy segítséget jelentett.

– Három éve állok ellen az ISIS-nek, most már nem adhatom fel – írta.