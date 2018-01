Összekarmolt falak, mocsok: mindenki megdöbbent az amerikai horrorcsaládon

Mosolygós harmincas-negyvenes pár lassúzik négy oszlop középpontjában, előttük Elvis-imitátor alapozza a hangulatot. A menyasszonyruhás nőn épp olyan napszemüveg, mint gombafrizurás férjén, aki gyengéden átkarolja, tartja, vigyáz rá. Mindketten mosolyognak, majd szeretetteljes csókban forrnak össze.

Más képeken népes családjukkal láthatóak: tizenhárom vidámnak tűnő gyereket látunk, önfeledtek a szülők is, amint épp Disneylandben köszöntik a vasárnap délutánt. Ők Turpinék, David (57) és Lisa (49), akiket múlt vasárnap tartóztattak le perrisi otthonukban. Mint kiderült, hosszú évek óta brutális körülmények között tartották gyermekeiket, akiknek olyan kegyetlenségeken kellett keresztülmenniük, amiket épeszű ember elgondolni nem bír.

A gyerekek között valójában nagykorúakat is bőven találunk, még ha ezt ránézésre nem is állapítanánk meg.

A legfiatalabb kettő, a legidősebb huszonkilenc éves, de utóbbi sem érte el a negyven kilót, és jóval kisebbnek tűnt koránál.

A rendőrséget az a tizenhét éves lány tudta riasztani, akinek múlt héten sikerült megszöknie a családi otthonból – mindezt a hírek szerint két éve tervezte. Olyannyira lesoványodott, hogy a hatóságok először tízévesnek gondolták őt.

A vádak sokkolóak. A gyerekeket kezdetekben kötelekkel tartották fogva, de miután egyiküknek sikerült kiszabadulnia, elkezdtek láncokat, lakatot használni. Gyakran hetekre, sőt, hónapokra így tartottak egy-egy gyereket, akik mosdóba sem mehettek ki, és enni is napjában ha egyszer kaptak. Ha épp nem voltak az ágyhoz kötözve, különböző szobákban, elzárva tartották őket. Enni ugyan nem kaptak, de a szülőknek megvolt mindenük,

sokszor pedig belátható távolságba tették le az almás pitéhez hasonló ételeket, amiket az éhező gyerekek képtelenek voltak elérni.

Ugyanígy nem játszhattak, de a lakásban mindenfelé megtalálhatóak voltak játékok az eredeti csomagolásukban.

Fürdeni évente egyszer engedték őket, ha pedig meglátták, hogy nemcsak kezet mostak, de a vizet csukló fölött is engedték, megbüntették a gyerekeket. Azt hangoztatva, hogy „játszanak a vízzel”, a lekötözésen túl megverték és fojtogatták is őket. Fogorvos sosem látta a gyerekeket, akiket otthontanulóként tartottak nyilván. A szülők ahhoz szoktatták őket, hogy napközben aludjanak, és éjszaka legyenek csak fenn, a külvilágról pedig kevés tudomásuk volt.

Amikor az egyik gyereket arról kérdezték, vannak-e gyógyszerek, tabletták a lakásban, nem tudta, mik azok, és a jelek szerint azzal sem voltak tisztában, mit csinálnak a rendőrök. A gyerekek mentális állapota jóval fejletlenebb koruknál, ahogy ránézésre sem néznek ki annyinak, ahány évesek. Csupán a kiszabadításuk után derült ki, hogy bár mindannyiukat gyereknek gondolták, heten már nagykorúak voltak.

A Turpin szülők csütörtökön jelentek meg először bíróság előtt, és mindketten ártatlannak vallották magukat. Borzalmas tetteik motivációiról eddig nem adtak számot.

Tizenkét rendbeli kínzással, hétrendbeli erőszakkal, hatrendbeli gyerekbántalmazással és tizenkét rendbeli hamis bebörtönzéssel vádolhatják meg őket, de az apával szemben felmerült az is, hogy fajtalankodott az egyikükkel.

Bár tizenhárom gyerekük van, az ügyészek elmondása szerint a kétévessel való bánásmód kapcsán egyelőre nem vádolják őket. Ha minden vádpontban bűnösnek bizonyulnak, kilencvennégy éves börtönbüntetésre számíthatnak.

A szülők változatos módokon érték el, hogy a külvilág ne szerezzen tudomást a történtekről. A törvényben előírtakkal szemben a házat nem látták a tűzvédelmisek, a gyerekeket otthon taníttatták, rokonaikat pedig nem engedték a kicsik közelébe. Otthonukat magániskolaként jegyeztették be, de semmiféle ellenőrzés nem történt ezt következően. A párnak a fenti videón is érezhető jó kapcsolata megtévesztette a szülőket is. – Olyanok voltak, mint bármelyik normális család – fejtette ki az NBC Newsnak Betty Turpin, David édesanyja. – És olyan jó kapcsolataik voltak. Ezt most nem csak úgy mondom. Azok a gyerekek, meg voltunk döbbenve.

Egymás között csak „ez az édes” és „az a drága” voltak ők nekik

– tette hozzá Betty Turpin.

A szülők még öt napra látogatták meg őket korábbi otthonukban, a kaliforniai Murrietában. Az apa, James Turpin szerint ezalatt a gyermekek teljesen stabilnak tűntek számára, még csak lesoványodottnak sem érezte őket. Betty Turpin ehhez azt tette hozzá: – Úgy hittem, hogy egy keresztény modellcsaládról van szó. David azt mondta, azért van annyi gyerekük, mert Isten így akarta. Louisa Anna Turpin testvére, Teresa Robinette szerint folyamatosan Disneylandbe jártak, de Vegasba is szerettek volna ellátogatni.

A nyomozók szerint mentális zavarodottság egyik szülőn sem volt megfigyelhető, az anya pedig nem is értette, miért érkeztek ki a rendőrök.

A pár egyébként még a keleti parton ismerkedett meg tinédzserkorukban, a házasság idején pedig a nő csupán 16 éves volt. A férjnek jól fizető mérnöki állása volt, ugyanakkor 1992-ben a család fizetésképtelenné vált, házukat pedig 1999-ben elárverezték. Ezután 1999 és 2010 között a texasi Rio Vistában laktak. A helyi média szerint az 1992 és 1999 közötti otthonuk is sokkoló állapotban volt, miután kiköltöztek. Az ajtókon kaparásnyomok voltak, a szekrények inkább tűntek ketreceknek, a szőnyeg pedig beitta magába a mocskot. Minderről akkoriban képeket is készítettek.

A nő rokonai szintén arról beszéltek, hogy fogalmuk sem volt az egészről, bár különös viselkedésük egyértelmű volt a nő testvére, Elizabeth Flores számára is. Ahogy a nagyszülők, ő sem láthatta évek óta a gyerekeket, még Skype-on sem beszélhetett velük. De az ABC műsorában arról beszélt szerdán, hogy amilyenek már jóval a gyerekek születése előtt voltak, annak tükrében nem is gyanakodott efféle bántalmazásokra. Ugyanakkor még egyetemista korában velük lakott pár hónapra, és elmondása szerint a férj folyamatosan ment utána, miközben zuhanyzott és nézte őt.

– Szeretném, ha tudná, hogy még mindig a vérem és szeretem őt – mondta a műsorban nővére kapcsán Elizabeth Flores. Hozzátéve, unokaöccsei és unokahúgai számára jóval fontosabb üzenete van: hogy van szerető családjuk, még akkor is, ha nem ismerik őket.