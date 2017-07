Összeomlás előtt: terror és kolerajárvány pusztít Jemenben

Jemenben napról napra súlyosabb a helyzet, a terrorista csoportok egyre nagyobb területekre terjesztik ki hatalmukat, 14 millió ember súlyos élelmiszerhiányban szenved, és a világ legnagyobb kolerajárványa pusztít – közölte az ENSZ jemeni különmegbízottja szerdán a Biztonsági Tanácsban.

Iszmail Uld Sejk Ahmed arra kérte a jemeni konfliktusban részt vevő összes felet, hogy tegyen meg minden tőle telhetőt a béke megteremtése érdekében.

„Kifogásaik elfogadhatatlanok, magyarázataik nem meggyőzőek, különösen akkor, amikor a megoldás nyilvánvaló. Még van esélye a béke megteremtésének, a politikai vezetésnek azonban fel kell ismernie, hogy a háború folytatódása csak további veszteségekhez vezet emberéletben és anyagiakban, és tovább bonyolítja az ország jövőjének fontos kérdéseit” – mondta a különmegbízott.

Stephen O’Brien, az ENSZ humanitárius ügyekkel foglalkozó főbiztosa arra kérte a BT-t, hogy gyakoroljon sokkal nagyobb nyomást a háborús felekre a béke érdekében, írja az MTI.

Hétfőn a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC) közölte, hogy Jemenben meghaladta a 320 ezret a feltehetően kolerában megbetegedettek száma a járvány április 27-i kitörése óta, a halálos áldozatoké pedig elérte az 1740-et. Robert Mardini, az ICRC közel-keleti igazgatója szerint naponta átlagosan hétezer újabb koleragyanús esetet jegyeznek fel az egészségügyi hatóságok az országban. Habár a legsúlyosabban érintett régiókban az elmúlt hetekben felére csökkent a megbetegedések száma, és a járvány terjedését sikerült lelassítani, a betegek száma rohamosan megnőtt az ország több más részén.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a WHO május közepén kiadott jelentése szerint az összeomlás szélén áll a jemeni egészségügyi rendszer, amelyet jelentősen meggyengített az országban több mint két éve tartó polgárháború, amiben a kormány oldalán Szaúd-Arábia csapatai is részt vesznek. A terror elleni harcban rendszeresek a brutális túlkapások is, jogvédők szerint százak tűnnek el a rendőrségi akciók után, és titkos táborokban kínozzák, vallatják a gyanúsítottakat.

A teljes lakosság kétharmada, mintegy 19 millió ember humanitárius segélyre és oltalomra szorul. Mintegy 10,3 millió embert éhínség fenyeget, és 14,5 millióan nem jutnak hozzá ivóvízhez sem. Az ország kórházainak kevesebb mint 45 százaléka tudja ellátni a betegeket, de még a működőknél is súlyos gondok vannak, nincs elég gyógyszer, orvosi műszer és orvos sem. A gazdasági válság miatt mintegy 30 ezer egészségügyi dolgozót csaknem egy éve nem fizettek ki, őket az ENSZ úgynevezett ösztönző kifizetésekkel igyekszik bevonni a járvány ellen folytatott egészségügyi kampányba.