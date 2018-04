Össztűz a Google-ra a húsvét hiánya miatt

Az idei sorban a tizennyolcadik év, amikor a Google megfeledkezett a húsvét ünnepéről. Ám ez az üzletpolitika most – főként az Egyesült Államokban – nagy visszhangot kapott a keresztények részéről. Paul Joseph Watson, a konzervatív körökben népszerű Infowars szerkesztője is élesen kritizálta a vállalat mulasztását, főként annak fényében, hogy a keresőoldal kezdőlapján minden „apró-cseprő eseményről és személyről” megemlékeznek, de pont a húsvétról nem. A bejegyzésre a hollywoodi sztár, James Woods is válaszolt, aki szerint mindez azért történik, mert „gyűlölik a keresztényeket. Ez ilyen egyszerű”.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A cég a felháborodásra azzal reagált, hogy a vallásos ünnepekre tudatosan nem szokott külön logót vagy képet készíteni az aktualizált nyitóoldalának, ahová a felhasználók a keresőablakba beírhatják a keresett kifejezést. Erre természetesen megérkezett a válasz, hogy „akkor mi a helyzet a karácsonnyal, amikor hóemberek, fenyőfák és angyalok jelennek meg a Google felirat körül”, de a vállalat azzal védekezett, hogy december 24-ét szinte mindenki ünnepli a világon, és szinte már nem is számít vallásos ünnepnek. Ugyanezzel védekezett a republikánus nézeteket képviselő Fox News megkeresésére is, amely a Valentin-napon, a zsidó Tu B’Avon, azaz a szeretet ünnepén és a színek fesztiváljának napján elhelyezett doodle-ok miatt vonta kérdőre a Google-t.

Április elsején aztán a nyuszik és a tojások helyett mégis volt valami, amivel a cég kedveskedett a felhasználóknak. Egy „Where’s Waldo?” (a magyar oldalakon Hol van Vili?) című játékkal, amelyben az ikonikus piros-fehér csíkos figurát és annak barátait kellett megkeresni a vállalkozó szelleműeknek a Google térképén. Illetve ha valaki eléggé szemfüles volt, észrevehette, hogy a cég a Twitter-oldalán elhelyezett egy színpompás tojásokat ábrázoló fotót is.