Öt tonna lisztadományt kaptak a délvidéki Lurkóházak

Lisztadományt kapott az Ásotthalomtól alig tíz kilométerre, a határ szerbiai oldalán fekvő Hajdújárás falu Lurkóháza, amiből jut majd a dreai és az óbecsei testvérházaknak is. A Magyarok kenyere jótékonysági gabonagyűjtésből származó lisztet szerda délelőtt adták át ünnepség keretében.

A Magyarok kenyere program során búzát gyűjtenek a Kárpát-medence minden részében, az ebből készült liszttel pedig a rászorulókat, elsősorban a gyerekeket támogatják a határon innen és túl. A kiemelt adományozás idei helyszíne a Poverello Ferences Közhasznú Alapítvány által üzemeltetett Lurkóház. A szervezet 2004-ben kezdte meg működését ferences kezdeményezésre. Poverello becenévvel Assisi Szent Ferencet emlegették, a szó olaszul azt jelenti: szegényke. Az alapítvány kimondott célja a sorsközösség vállalása a rászorulókkal. Azt vallja, nincs olyan ember, aki ne tudna valami jót tenni. A szervezet által működtetett három ház napközis formában nyújt segítséget a rászoruló, rossz családi körülmények közt élő gyerekeknek az iskolai tanulásban, az étkezésben, az öltözködésben és a tisztálkodásban.

Első alkalommal, amikor 2010-ben Korinek László pécsi jogászprofesszor megszervezte a gyűjtést, 10 tonna gabona gyűlt össze, idén nyolc országból 600 tonna, ebből 100 a határon túli területekről. A kenyérhez valót 3900 gazda adta össze, közülük 1600 él a történelmi Magyarország elszakított területein. A Lurkóházakat fenntartó alapítvány ezúttal 5 tonnát kapott.

Harmath Károly ferences szerzetes, a Lurkóházak megálmodója elmondta, hogy minden emberben ott van a szeretet és az adni akarás, az a kérdés, elő merjük-e hívni, bátorítani tudjuk-e. Mint fogalmazott, ezt próbálják tenni kollégái és ő is, ez az alapvető motivációjuk.

Ezt követően megáldotta a kenyeret. Imájában arra emlékeztetett, hogy a kenyér Krisztus testének szimbólumaként az örök életre szolgáló táplálék is.

Az esemény fővédnöke, Herczegh Anita, Áder János köztársasági elnök felesége kérdésre válaszolva arra hívta fel a figyelmet, hogy a gyűjtés Kárpát-medencei összefogást eredményezett, minden tájáról érkezett adomány, és mindegyikre jut is. Emellett az önkéntes segíteni akarást, az adakozást is magába foglalja. Mint elmondta, rengetegen akarnak tenni valamit, de nem mindenki kap hozzá hasonló nyilvánosságot, ezért is vállalta el a Magyarok kenyere program fővédnökségét.

Az adományátadó ünnepségére a hajdújárási, a dreai és az óbecsei Lurkóházak által felkarolt gyerekek készültek műsorral.