Ötven migránst küldhetett a halálba egy vizsgálattól tartó embercsempész

Mintegy ötven kamaszkorú szomáliai és etiópiai migránst "fojtott szándékosan" a tengerbe egy embercsempész szerda hajnalban, amikor 120 utasát a tengerbe kényszerítette a jemeni partok közelében – közölte a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM).

„A túlélők kollégáinknak elmondták, hogy az embercsempész a tengerbe lökte őket, amikor meglátta a hatóságok embereit a partok közelében" – tudatta Laurent de Boeck, az IOM jemeni missziójának vezetője közleményében.

Az ENSZ-hez tartozó szervezet „megrázónak és embertelennek" nevezte a történteket.

Az IOM munkatársai 29 afrikai migráns holttestét megtalálták az Ádeni-öböl mentén fekvő jemeni Sabva tartomány tengerpartjánál, 22 társuknak nyoma veszett az incidens után. „Mindnyájan nagyon fiatalok voltak, az átlagéletkoruk 16 év körüli lehetett" – mondta Olivia Headon, az IOM szóvivője.

Az Afrika szarva és Jemen közötti szűk tenger a jemeni konfliktus ellenére is népszerű útvonal a bevándorlók körében, írja az MTI.

A IOM elemzése alapján egyébként csökkenőben van a migrációs hullám: január elseje és augusztus 6. között méréseik szerint 116692 menekült gazdasági bevándorló érkezett Európába - míg tavaly ugyanebben az időszakban még 263436-an jöttek.

Némileg visszaesett a halálos áldozatok száma is, de még mindig sokan halnak meg a kockázatos tengeri átkelések során: idén 2405 áldozatról tudnak, míg tavaly 3193-an fulladtak a vízbe. A halálesetek többsége legforgalmasabb, Líbiát és Olaszországot összekötő migrációs útvonalon történik, és olasz területre jut be az afrikai bevándorlók legnagyobb tömege is – csak az elmúlt hónapokban közel 100 ezren érkeztek meg ide.