Óvoda is összeomlott, börtönt is kiürítettek a mexikói földrengés miatt

A legtöbb halálos áldozatot Mexikóvárosból jelentették, ahol mentők százai az éjszaka is folytatják a kutatást a romok között rekedt esetleges túlélők után, s a mentésben civilek is részt vesznek. A BBC már 226 halottról számolt be, akik között húsz gyerek van.

Miguel Ángel Mancera mexikóvárosi polgármester kedd este arról számolt be, hogy a fővárosban többtucatnyi épület, köztük több toronyház omlott le vagy rongálódott meg súlyosan. A nagy erejű rengés következtében jelentős gázszivárgások voltak, és több helyen tűz is keletkezett. A leomló épületek között számos lakótömb mellett egy gyár, egy szupermarket és egy óvodát magába foglaló iskolaépület is van.

Enrique Pena Nieto elnök szerdára virradóra felkereste az összeomlott iskola környékét, és azt mondta újságíróknak, hogy eddig 22 holttestet emeltek ki az épület romjai alól, közülük ketten felnőttek, a többiek gyerekek. Az államfő szerint még harminc eltűnt gyereket keresnek.

Megdöbbentő látvány, amint ennek az amatőr videónak a végén összeomlik egy épület:

Miguel Ángel Osorio Chong belügyminiszter elmondta, hogy a mentők az adott helyzetben nem tudnak munkagépeket bevetni, s puszta kézzel és lapáttal kutatnak a törmelékek között.

Börtön és kórház kiürítve

Enrique Pena Nieto elnök összehívta az országos válságtanácsot, és helikopterről szemlélte meg a katasztrófa következményeit. Az elnök elrendelte, hogy áramfejlesztőkkel segítsék a mentési munkák éjszakai folytatását.

A rengés okozta károk miatt két börtönt és egy kórházat ki kellett üríteni. A főváros nemzetközi repülőterét lezárták.

Toronyházak is összeomlottak Fotó: Mario Vazquez / AFP

A helyi kormányzat szerint a fővárosban eddig 49 halottat találtak. A Mexikóvárostól délre eső Morelos szövetségi állam kormányzója 55 ember haláláról számolt be. A délkeletre eső Puebla államból, ahol a rengés epicentruma volt, eddig 32 halálos áldozatról adtak hírt, a fővárost körülvevő Mexikó államban pedig 9 halottról tudnak.

A CFE országos áramszolgáltató cég közlése szerint a károk miatt 3,8 millió fogyasztója maradt áram nélkül.

Épp gyakorlatoztak az évforduló miatt

Mexikót egy hónapon belül másodszor rázta meg nagy erejű földrengés. Szeptember 7-én az ország déli részén legalább 98 ember halálát okozta az akkori földmozgás.

A keddi természeti csapás epicentruma a Puebla szövetségi állambeli Raboso település közelében volt, a fővárostól 120 kilométerre délkeletre, a fészke pedig 51 kilométeres mélységben – közölte az amerikai földtani intézet (USGS).

Halottakat gyászolnak Atzala városában Fotó: Jose Castanares / AFP

Donald Trump amerikai elnök Twitter-bejegyzésben reagált a katasztrófára, együttérzéséről biztosítva Mexikóváros népét és segítséget ajánlva.

Mexikóváros a föld egyik legnépesebb metropolisza, amelynek az elővárosokkal együtt 20 millió lakosa van.

A keddi földmozgás napra pontosan 32 évvel az 1985-ös nagy mexikóvárosi földrengés után történt, az akkori 8-as erősségű rengés következtében tízezren vesztették életüket. Az évfordulón a Reuters hírügynökség jelentése szerint mexikóiak ezrei vettek éppen részt a minden év szeptember 19-én szokásos katasztrófaelhárítási gyakorlatokon.