Paranoiás sérelmek miatt állhatott bosszút a Las Vegas-i mészáros

Hónapok, de talán évek óta készülhetett a tömeggyilkosságra Stephen Paddock, aki vasárnap éjjel 59 embert lőtt agyon és mintegy 500-at megsebesített a Las Vegas-i countryfesztiválon.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A Reuters szerint a nyugdíjas könyvelő nem csak a mészárlás helyszínét és rejtekhelyét választotta ki körültekintően, de a támadáshoz használt arzenált is régóta gyűjtögette.

Paddock valószínűleg több év vagy akár évtized alatt szerezte be a több ezer lőszert és mintegy 50 automata vagy automatává átalakított fegyverét, amiből a rendőrség később 23-at talált meg a támadáshoz bérelt hotelszobában, az arzenál felét pedig két további helyszínen fedezték fel.

A nyomozók szerint a fegyverek közül ugyanakkor legalább 30-at egy időben, tavaly októberben vásárolhatott meg, ami felveti annak lehetőségét, hogy nem sokkal azelőtt valamilyen sorsfordító esemény történhetett vele – ez fokozta fel bosszúvágyát annyira, hogy képessé vált a tömeggyilkosságra.

– A fickó egy titkos életet is élt, amit sosem fogunk teljesen megismerni. A rengeteg lőfegyvert, robbanószert és töltényt viszont nehezen szerezhette be egyedül – mondta a Reutersnek Joseph Lombardo Clark megyei seriff, aki szerint lehetett egy pont, ahol a mészáros külső segítséget is kapott. Hogy ki nyújtott neki támogatást, az egyelőre nem tisztázott; Paddock ausztrál állampolgárságú barátnője, a 62 éves Marilou Danley a Fülöp-szigeteken tartózkodott a támadás idején, és határozottan állítja, hogy semmit nem tudott párja gyilkos terveiről.

Viszik a gyilkos kütyüt, mint a cukrot Az amerikai fegyverboltok a nagy vásárlói roham miatt kezdenek kifogyni abból az eszközből, amellyel a vegasi lövöldöző automatává alakította félautomata fegyvereit. Az ún. „bumpfire stock” vagy „bump stock” (lefordítására nem vállalkozunk) egy speciális markolat, amely a tüzelés közbeni hátrasiklás erejét kihasználva hekkeli meg a félautomata lőfegyvert és ér el sorozatlövést. Ez egy olcsón, egyszerűen és legálisan beszerezhető eszköz (volt eddig), amivel a fent leírt módon megkerülhetők az automata fegyverekre vonatkozó korlátozó szabályozások. Így működik: A Newsweek szerint több üzlet is kifogyott már a bump stockból, mert a fegyverrajongók arra számítanak, hogy a Las Vegas-i események miatt betiltják vagy jelentősen korlátozzák ezek kereskedelmét, használatát. Nem túl jó előjel.

A Las Vegas-i mészáros tudatosságát jelzi, hogy gondoskodott barátnőjéről – ő fizette Danley repülőjegyét is, mintegy kimenekítve a nőt a bűntény előtt, és 100 ezer dollárt utalt át neki egy Fülöp-szigeteki számlára. A jelek szerint Paddocknak voltak tervei arra az esetre is, ha túléli a mészárlást: a merénylet előtt lőszerrel teli autót készített elő a meneküléshez, és szállást foglalt, nem messze a Mandalay Bay hoteltől. Bár az sem kizárt, hogy folytatni akarta a gyilkolást.

A körülmények tehát ismertek, de az még mindig nem egyértelmű, mi váltotta ki az Egyesült Államok eddigi legnagyobb tömegmészárlását – Paddockot visszahúzódó, csendes embernek ismerték, aki szerette a sportot, a szerencsejátékot, és gazdag befektetőként minden hobbijának hódolhatott.

A csendesség azonban a visszafogott indulatok álcája is lehet – véli Végh József kriminálpszichológus, akit a lehetséges okokról kérdeztünk. A szakértő valószínűsíti, hogy Stephen Paddock paranoiás, dühét és szorongásait egész életében rejtegető ember volt, akiben a düh fokozatosan érte el a robbanáspontot. – Az ilyen pszichés betegek tudattartóak és fegyelmezettek, de ezernyi vélt vagy valós sérelmet tartogatnak. Jogosnak érzett haragjuk egy váratlan pillanatban pedig ámokfutásba csaphat át, ami felülírja a gyilkosság minden emberben működő tilalmát is.

Végh szerint kiváltó ok lehet az apa, Benjamin Paddock rovott múltja is: bár a Las Vegas-i ámokfutó nem élt együtt a pszichopata, veszélyes bűnöző apával, a családi tabuk és mítoszok kihathattak személyiségére – ráadásul Benjamin Paddock hatvan évvel ezelőtt szintén részt vett egy erőszakos Las Vegas-i bűnügyben, és összetűzésbe keveredett a rendőrséggel is.

Végh József szintén fordulópontnak tartja Stephen Paddock tavaly októberi fegyvervásárlási rohamát: a pszichológus szerint 2016-ban a nyár végén-ősz elején történhetett valamilyen törés a férfi életében, ami után már eltökélten, tudatosan készült a bosszúra.