Pattanásig feszült a helyzet, teljes zárlat Florida összes börtönében

A floridai büntetés-végrehajtási hivatal (FDC) teljes zárlatot rendelt el az állam összes börtönében. Tilos a látogatás, és az összesen 97 ezer fogvatartottnak egész hétvégén a cellájában kell maradnia. Berendelték dolgozni az összes bevethető börtönőrt, még az újoncokat is, hogy segítsenek átkutatni az intézményeket, megtalálni az elrejtett fegyvereket és veszélyes tárgyakat – írja a Miami Herald. Az FDC-nek állítólag információi vannak arról, hogy egyes csoportok zavargásokat akarnak kirobbantani.

Hasonló zárlatra még nem volt példa Floridában, de egyáltalán nem meglepő a döntés. Az FDC nem közölt részleteket, csak azt, hogy minden az intézmény, az őrszemélyzet és a fogvatartottak biztonsága érdekében történik. Florida állam börtönrendszere eleve túlzsúfolt, több jelentés szerint is kifejezetten rosszak a körülmények, bántalmazásról és gyanús halálesetekről érkeztek hírek, és gyakori az erőszak. Az elmúlt hónapokban több börtönőr is megsebesült, illetve több fogvatartott is meghalt az összecsapásokban.

Ráadásul szerdán, a Columbia megyei bíróságon az esküdtszék bűnösnek talált két volt börtönőrt, akik a fehér felsőbbrendűséget hirdető Ku-Klux-Klan tagjai voltak, és megpróbáltak megölni egy fekete fogvatartottat, bosszúból egy korábbi verekedésért, amiben egy másik klántag őrt bántalmaztak. Azért buktak le, mert egy KKK-gyűlésen elmondták a tervüket az FBI beépített emberének, az elítélésükhöz viszont kellett az is, hogy egy harmadik társuk vádalkut kössön az enyhébb ítéletért.

Az Egyesült Államokban tavaly nagyjából 2,3 millió ember volt börtönben, a teljes lakosság 0,7 százaléka. A legtöbb fogvatartott valamilyen droggal kapcsolatos bűncselekmény miatt ül, a szervezett bandák pedig a rácsok mögött is működnek, így gyakori az erőszak. Az adatok azt mutatják, hogy a feketék és részben a spanyol ajkúak aránya is sokkal magasabb a börtönökben, mint a teljes népességben, így a börtönkörülményekről folytatott vita gyakran faji színezetet is kap.