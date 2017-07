Pert indítottak Trump ellen, eközben az elnök a tanácsadóját állítaná a Fed élére

Donald Trump amerikai elnök igen nagy valószínűséggel nem hosszabbítja meg Janet Yellent az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed élén, miután négyéves megbízatása a jövő év elején lejár. Erről a Politico című lap számolt be négy, név nélkül nyilatkozó kormányzati illetékesre hivatkozva.

A források szerint Donald Trump a Fed élére Gary Cohnt állítaná, aki jelenleg a nemzeti gazdasági tanács elnöke. Ennek a fórumnak az a feladata, hogy segítse előkészíteni az amerikai elnök gazdasági döntéseit.

A Politico értesülése szerint Donald Trump már csak arra vár, hogy Gary Cohn rábólintson a felkérésre. Gary Cohn a múlt év vége óta vezeti a nemzeti gazdasági tanácsot, előtte a Goldman Sachs bankcsoport elnöke volt.

Janet Yellen, aki 2014 februárjában vette át a Fed-et Ben Bernanke-tól, az első nő a százéves pénzintézet élén.

Twitter-csata

Eközben egy szólásszabadságért küzdő csoport pert indított kedden Donald Trump ellen, mert tagjait az elnök kitiltotta Twitter-oldaláról. A csoporthoz további hét ember csatlakozott. A perelők azzal vádolják az amerikai elnököt, hogy a tiltással megsértette az amerikai alkotmány első kiegészítését, amely garantálja a szólásszabadság jogát mindenkinek.

A perkérelmet a Columbia Egyetem egyik intézete nyújtotta be New Yorkban, és csatlakozott hozzá hét magánember is. A panaszosok azt nehezményezik, hogy Donald Trump törölte őket a Twitter-oldaláról, majd blokkolta a hozzáférésüket az oldalhoz, mert bíráló megjegyzéseket fűztek az elnök bejegyzéseihez vagy gúnyolódtak az elnökön. A blokkolás következtében a kizártak nemcsak bejegyzéseket nem tehetnek, nem láthatják az elnök és mások ott szereplő bejegyzéseit sem.

Az egyik New York-i szövetségi bírósághoz benyújtott perkérelem szerint Donald Trump lépése alkotmányellenes, mert a kritika elfojtásával akadályozza a szólásszabadság érvényesülését. A pert indítók érvelése szerint, mivel az elnök gyakran a Twitteren tesz politikai nyilatkozatokat, ezért Twitter-oldala nyilvános fórumnak minősül, amelyről nézetei miatt senki sem zárható ki. A múlt hónapban Sean Spicer, a Fehér Ház szóvivője be is jelentette, hogy az elnök Twitter-bejegyzései hivatalos állásfoglalásoknak minősülnek.

A perben alperesként Donald Trump mellett Sean Spicert és Dan Scavinót, a Fehér Ház közösségi médiával foglalkozó igazgatóját jelölték meg. A felperesek a Twitter-oldal blokkolásának feloldását kérik a bíróságtól, valamint annak elrendelését, hogy az elnöknek kötelező legyen mindenki számára hozzáférést biztosítania a Twitteréhez.

„Mindenkinek, akinek életbevágóan fontos a demokrácia ügye, joga van hozzáférni az elnök Twitter-bejegyzéseihez” – írta közleményében Joe Papp újságíró és blogger, az egyetemi intézet keresetéhez csatlakozó hét egyéni pereskedő egyike. Papp leszögezte, hogy ő maga több mint tíz éve republikánus párti, és a pert nem politikai okokból indította, hanem mert „nagyon kényelmetlenül érzi magát a tiltás miatt”.

A kitiltottak között vannak újságírók, szociológusok, politikai aktivisták, dalszerzők, vagy például Philip Cohen, a Marylandi Egyetem professzora, aki egy alkalommal azt írta Trump Twitter-oldalára, hogy az elnök „korrupt, hozzá nem értő önkényúr”.