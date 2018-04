Politico: Börtönbüntetés várhat Orbánra és környezetére

A Politico összeállítással emlékezett meg a közelgő magyar választásról, ebben összeszedték a kormány kampányeszközeit, és összefoglalták, hogy mi is a tét április 8-án. A cikk az illiberális demokrácia és a migrációellenesség élharcosaként emlegeti Orbán Viktort, aki negyedik ciklusára készülve kifejezetten hangos és feszült kampányidőszakkal találta szemben magát. Mindeközben a kabinet a korrupciós ügyek és a kiszivárgott kellemetlen információk örvényében igyekszik mindenért az Amerikában élő milliárdost, Soros Györgyöt hibáztatni – teszik hozzá.

A lap azt is kiemeli, hogy a Fidesz igyekszik mindent megtenni a győzelem érdekében – a választási rendszer számára kedvező kialakításával és a média többségének ellenőrzésével –, Orbánék kampányán így is egyre inkább érzékelhető a vereségtől való félelem. Kifejtik, hogy bár kevesen hisznek abban, hogy a Fidesz elbukja a választást, az ellenzék taktikai szavazásra buzdítja a szavazóit, hogy ezzel gyengítsék a kormányon lévő párt eredményét. A Fidesz azért sem tekint lehetőségként a vereségre, mivel a botrányok fényében többükre – a kormányfőre és környezetére is – börtönbüntetés várhat, írja a szerző.

A szemlében a Politico összegyűjtötte az összes eddigi, a magyar választásokhoz kapcsolódó írásokat, egyebek között azt, amelyben azt elemzik, hogy a túlárazott és irányított kormányzati Microsoft-szoftverbeszerzés szálai Orbán közvetlen környezetéig érnek, és ez igen súlyos következményekkel is járhat. Az összeállításban szerepelnek még a Soros fotójával ellátott negatív kampány plakátjai, valamint Orbán Viktornak az a kijelentése is, amelyben közvetlen párhuzamot vont a migráció és a terrorizmus között.