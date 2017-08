Populista programmal robbantaná fel a koalíciót a szlovák szélsőjobb

Nyolc követeléssel érkezik a pénteki koalíciós tárgyalásra Andrej Danko, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) elnöke. Ezek lennének a feltételei annak, hogy a nacionalista párt bent maradjon a kormánykoalícióban. A pozsonyi Új Szó szerint háromra valószínűleg probléma nélkül rábólintanak a partnerek, de a szociális jellegű követelések várhatóan komoly vitát váltanak ki. A Híd és a Smer óvatosan fogalmaz, de mindkét párt leszögezte, törekedni fognak a kompromisszumra.

Andrej Danko követelései a következők:

A koalíciós partnerek miniszterei ne kommentálják kollégáik munkáját nyilvánosan

Ülésezzen rendszeresen a koalíciós tanács

A kormány elé csak olyan javaslatok kerüljenek, melyeket a koalíciós tanácson már megtárgyaltak

Az állami szférában is emelkedjen a minimálbér

Vezessék be a 13. és 14. havi, járulékok nélküli fizetést

Hozzanak létre egy állami légitársaságot

A pénzügyminiszter ne gátolja az infrastruktúra építését

Kapjanak állami támogatást a fürdők

A koalíciós válságot az váltotta ki, hogy az oktatási minisztérium 600 millió eurós támogatási keretet kezdett kiosztani, elvileg a tudomány és a kutatás támogatására, de a pénzt olyan, alkalmazottak nélküli fiókcégek nyerték el, melyek korábban egyáltalán nem foglalkoztak kutatással. A projektekkel kapcsolatban kiderült, hogy a pályázatokat olyan személyek bírálták el, akik nem jártasak az adott szakterületen és nem tevékenykednek a kutatás és a tudomány területén sem.

Az oktatási tárcát Peter Plavčan, az SNS által jelölt miniszter vezeti, akit más kormánytagok nyilvánosan bíráltak a pályázat miatt – ezért is szerepel az SNS követelései közt, hogy ne bírálják egymás munkáját a miniszterek. Andrej Danko a botrányra reagálva jelentette be, hogy pártja kilép a koalícióból, hacsak nem teljesítik a követeléseit. Az immár öt napja tartó koalíciós válságnak valószínűleg pénteken sem lesz vége, az Új Szó háttér információi szerint a tanácskozás hétfőn is folytatódik.