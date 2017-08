Pozsonyban is forró az uniós pénz

600 millió euró uniós pályázati pénzzel kellene tudni elszámolnia a szlovák oktatási miniszternek, az összegek a gyanú szerint frissen alakult úgynevezett postaládacégeknél tűntek el. Peter Plavcan egyelőre nem kíván távozni tárcája éléről, és Robert Fico kormányfő sem erőlteti túlságosan az elszámoltatást, sőt csütörtökön meg is erősítette pozíciójában a politikust. Csak az ellenzék követeli a fejcserét, egyelőre sikertelenül. Hogy nincs minden rendben a koalíciós Szlovák Nemzeti Párt (SNS) által vezetett oktatási tárca háza táján, azt már év eleje óta sejteni lehetett, mert újév után az egyik percről a másikra megszűnt az egyetemek hozzáférése egy nagy nemzetközi kutatói adatbázishoz. Mint kiderült, az adatbázis használati díját – évente 3,6 millió euró – a minisztérium addig uniós forrásokból fedezte, de múlt évben úgy döntött, hogy nem hosszabbítja meg az előfizetést.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A tudomány és a kutatás támogatására kiírt két, egyenként 300 millió eurós uniós pályázati felhíváson nagyrészt alkalmazottak nélküli, néhány ezer euró forgalommal működő postaládacégek eurómilliókat nyertek úgy, hogy többségük csak a felhívás közzétételét követően bővítette tevékenységi körét a kutatással. De mint arról az Új Szó napilap is cikkezett, ezzel párhuzamosan neves, nemzetközi porondon is helytálló kutatók estek el létfontosságú forrásoktól. A lapnak az egyik állami szerv pályázatíró ügynökségének munkatársa azt mondta, egyre vastagabban fog a pályázatot révbe juttató közbenjárók tolla, a 20 százalékos kenőpénz szerénynek számít, mert ma már bizonyos „ügyintézők” 30 százalék fejében teszik sínre a pályázatokat. Az érintettek a gyanút nemcsak a sajtónak fogalmazták meg, hanem feljelentést is tettek, az ügyben már a Nemzeti Bűnüldözési Hivatal és az Európai Bizottság is vizsgálódik. A független Denník N szlovák hírportál arról számolt be, hogy egy kevéssé ismert informatikai cég, a Glass Way vastagon benne lehet az uniós pénz lehalászásában, mert egymaga elnyert egy 5,1 millió eurós összeget. A portál szerint a társaság a pénzből alvállalkozók bevonásán keresztül az államigazgatási szféra informatikai hálózatának krízismenedzselését fogja megoldani. A Glass Waynek csupán négy alkalmazottja van, 2015-ben nem volt bevétele, tavaly viszont hirtelen ez 500 ezer euróra ugrott 4 milliós forgalom mellett.

Érdekes a kormánykoalíciót alkotó Híd-Most etnikai vegyes párt hozzáállása a botrányhoz. Bugár Béláék eddig következetesen összezártak a szociáldemokrata Iránnyal és a Placvant is soraiban tudó Szlovák Nemzeti Párttal, ha bírálat érte a pozsonyi vezetést, ezennel árnyaltabban fogalmazott a magyar politikus. Azt nyilatkozta, hogy míg a régi dolgokat nem fogják felhánytorgatni, addig az új korrupciós ügyek kivizsgálását támogatni fogják. A kormánykoalíciót alkotó párt álláspontjáról Tokár Géza felvidéki politológus lapunk megkeresésére azt mondta, hogy a magabiztos nyilatkozatok sokkal inkább PR-célokat szolgálnak. A párt támogatottsága az utóbbi időben ha nem is megroppant, de veszélyesen közel került az öt százalékhoz, úgyhogy most demonstrálniuk kell, mennyire nem tűrik a korrupciót.

Peter Plavčanról a politológus azt mondta, pozíciója a kormányon belül nem túl erős. Plavčan egy - szlovákiai terminológiával élve - "fehér ló (biely kôň)", magyarul talán a stróman kifejezés fedi le ugyanezt. Nincs kellő beágyazottsága a párton belül, egy érdekcsoport irányítja, így elvileg akár helyettesíthető is komolyabb rövid távú következmények nélkül. Az SNS akár saját hatáskörében is felajánlhatja a leváltását, ha nagyon vállalhatatlanná válna a helyzet, de felborítani az erőviszonyokat szerintem több kárral járna mindenkinek, mint haszonnal.

A jószándék ellenére az európai uniós források váltak Közép- és Kelet-Európában a korrupció legnagyobb táptalajává, egészen a helyi szintektől kezdve a politikai elitig bezárólag. Ezt már Richard Sulík szlovák európai parlamenti képviselő állapította meg az EU hatvan éves születésnapjának alkalmával kiadott látleletében. A politikus, aki egyben a szlovák parlamenti ellenzék legerősebb pártjának, a Szabadság és Szolidaritásnak (SaS) az elnöke, tanulmányában ezen kívül még azt is megállapítja, hogy a pénzügyi források rendkívül alacsony hatékonysággal hasznosulnak.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.04.