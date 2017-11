Prédikáló ateista volt a texasi mészáros

Ijesztő, őrült, különc – így jellemezték egykori ismerősei, barátai Devin Patrick Kelleyt, aki november 5-én gépkarabéllyal sétált be a Texas állambeli Sutherland Spring baptista templomába, és hidegvérrel kivégzett 26 embert, közöttük gyerekeket, egy nyolcfős család öt tagját is.

Bár a támadás előzményeiről, okáról egyelőre keveset tudunk, Kelley életrajza alapján sejthető, hogy tudatosan választott célpontul egy vallási közösséget, és az is, hogy a mészárlással a hívőkön vagy az egyházon akart bosszút állni.

A férfi 2003 és 2009 között a New Braunsfels Középiskolában tanult: osztálytársai afféle különcként tekintettek rá, aki maró gúnnyal ostorozott minden hívőt, és ijesztően viselkedett – de nem volt éppen magányos, és a hasonszőrű kiközösített „outcast” diákok között elég népszerűnek számított.

„Ő volt az első ateista, akit megismertem” – mondta róla volt iskolatársa, Patrick Boyce a Daily Mailnek, egy másik osztálytárs, Nina Rosa Nava pedig szintén bántó, vallásellenes hozzászólásai miatt törölte ismerősei közül Devin Patrick Kelleyt: „folyamatosan szidta az istenhívőket, és prédikált a saját ateizmusáról, nem bírtam a posztjait” – jellemezte a későbbi tömeggyilkost Nava; egy közös ismerős ugyanakkor megjegyezte azt is, hogy a férfi a vallásgyalázó üzenetek mellett később rendszeresen osztott meg fényképeket pár hónapos babájukról is.

Kelley agresszív kitöréseire már a középiskolában is volt példa: egy, a Daily Mail-nek névtelenül nyilatkozó osztálytárs azután szakított meg vele minden kapcsolatot, hogy egy vitájuk után Kelley többször próbálta megütni őt. Az amerikai légierőnél tiszti rangban dolgozó férfi 2012-ben egy évre börtönbe is került, mivel megverte első élettársát és közös gyermeküket; emiatt aztán 2013-ban lefokozással elbocsátották a légierőtől.

A fentiek tükrében tűnik igazán éles váltásnak, hogy a férfi Linkedin-profilja szerint 2013 júniusában önkéntes hittantanári állást vállalt: a Texas állambeli Kingsvill baptista gyülekezetében 4-6 év közötti gyerekeknek tanította a Bibliát, hogy „segítse lelki és szellemi fejlődésüket”.

Négy évvel később aztán ugyanilyen korú gyerekeket lőtt agyon és sebesített meg életveszélyesen a kingsvilli templomtól mintegy 200 kilométerre található Sutherland Spring-i gyülekezetben.

Az önkéntes hittanári munka ismeretlen okok miatt csak egy hónapig tartott, de sajtóértesülések szerint Devin Patrick Kelley itt, a kingsvilli gyülekezetben ismerte meg második partnerét, Danielle Lee Shields​et akitől szintén gyermeke született. Kelley Facebook-oldalán ezután előszeretettel tett közzé fotókat a kicsiről, de

büszkén osztotta meg AR 15-ös gépkarabélyáról készített fényképét is – „egy igazi rossz k*rva”, írta szinte becézően a fegyver fotója alá.

Hogy a 26 éves férfi miért döntött úgy, hogy egy teljes baptista gyülekezettel végezni akar, miért utazott ehhez az othonából, New Braunsfelstől 250 kilométerre fekvő Kingswillre, egyelőre nem tudni.

Sajtóértesülések szerint Kelley a légierőnél bevetéseken is részt vett, és posztraumatikus stressz-szindrómától szenvedett – Kelley-ék szomszédjai gyakran késő éjjel is lövéseket hallottak háza felől. Jelképes lehet az is, a támadás előtti napokban lenyírta hosszú szakállát, a Facebookon érdeklődő ismerősöknek pedig azt mondta, hogy hosszú történet áll a megnyiratkozás mögött.

Donald Trump amerikai elnök mindenesetre elmezavarral magyarázta a 26 ember halálával járó mészárlást. „Nagyon szomorú eset. Sok mentális probléma van az Egyesült Államokban, mint ahogy más országokban is” – jelentette ki tokiói látogatása során Trump, aki szerint a történtek nincsenek összefüggésben az amerikai fegyvertartási szabályokkal.

Az mindenesetre elgondolkodtató, hogy az Egyesült Államok eddigi legnagyobb fegyveres merényletét egy zavart elméjű, paranoid férfi követte el: mint a Magyar Nemzet is beszámolt róla, Stephen Paddock 58 embert ölt meg és 500-at megsebesített a egy Las Vegas-i country fesztiválon, a támadáshoz pedig közel két tucat gépfegyvert és több ezer lőszert használt fel. A fegyverek beszerzéséhez pedig minden esetben elég volt egy Kanadában bejegyzett vadászengedélyt felmutatnia.

Nem jelentett különösebb problémát Devin Patrick Kelleynek sem, hogy beszerezze a november 5-i mészárlásnál használt Ruger AR-556-os gépkarabélyt. A férfi tavaly vette meg a fegyvert: a vásárláshoz egy hamis címet adott meg, és egy börtönviselt múltja ellenére is azt írta be a megfelelő rovatba, hogy büntetlen előéletű.

Tény ugyanakkor az is, hogy Kelley vérontását egy szintén felfegyverzettt civil állította meg.

A templom mellett lakó Johnnie Langendorff a lövöldözés hírére a baptista templomhoz rohant, és gondolkodás nélkül tüzet nyitott az állig felfegyverzett, golyóálló mellényes támadóra, akit el is talált.

A megsebesített Kelley az ellenállást látva inkább a menekülést választotta: elhajtott SUV-terepjárójával, amivel a rendőrségi hajsza során végül kisodródott az útról. A texasi mészáros már nem élt, amikor megtalálták a rendőrök: halálát lőtt seb okozta, az viszont még nem egyértelmű, hogy öngyilkos lett, vagy Langendorff lövése bizonyult végzetesnek.