Próbálják ellehetetleníteni a külüggyel pereskedő egykori diplomatát

Sem a rendőrség, sem a titkosszolgálatok nem hajlandóak foglalkozni a Külgazdasági és Külügyminisztériummal perben álló, egykori magyar diplomatát övező ügyekkel. A korábban az üzbegisztáni Taskentben dolgozó első beosztott, Kemény Pál történetét tavaly májusban írta meg lapunk, azóta az igazságszolgáltatás, a rendőrség, az ügyészség és a nemzetbiztonsági szolgálatok is az ügy szereplőivé váltak. A diplomata a keleti nyitás politikájának részeként, 2016 februárjában került a közép-ázsiai országba. Azt a feladatot kapta, hogy vegyen részt az új magyar nagykövetség felállításában, azonban kiérkezése után szabálytalanságok sorozatával szembesült. Például már az első pénztárellenőrzésnél kibukott, hogy a delegáció gazdálkodásával nincs minden rendben. Hamarosan pedig egy biztonsági incidensre derült fény: a nagykövetség új ingatlanának kiviteli tervei tisztázatlan hátterű üzbég magánszemélyek birtokába kerültek, valamint a félkész épületet az előírt biztonsági intézkedések betartása nélkül, gyakorlatilag őrizetlenül hagyták. Ez egy üresen álló diplomáciai képviselet esetében is problémát okozna, hiszen ellenséges érdekeket szolgáló szervezetek gond nélkül feltérképezhetik, esetleg megfigyelhetik az épületet. A leendő nagykövetség azonban már a diplomaták munkaeszközeit, közöttük bizalmas adatokat is tartalmazható számítógépeit is átköltöztette az őrizetlenül hagyott épületbe.

Az első beosztott jelentette aggályait közvetlen felettesének, Szántó Péter nagykövet azonban válaszul megpróbálta őt távol tartani a képviselet ügyeitől. Ezért Csutora Zsolt keleti nyitásért felelős helyettes államtitkárnál kérte hivatalos vizsgálat lefolytatását, erre azonban félreérthetetlen választ kapott. – Pali, azonnal állítsd le magad! – írta meg neki Csutora.

A diplomata Budapestre utazott, hiába kért azonban meghallgatást Szijjártó Pétertől, a külügyminiszter nem fogadta. Kemény Pál hamarosan beadta felmondását, az egykori diplomata szerint azonban kikényszerítették döntését, ezért kártérítést kért. Mivel nem kapott, munkaügyi pert indított korábbi munkáltatója ellen. A bírósági eljárás most is tart, az első tárgyalásra februárban került sor. Kemény Pál ezzel kapcsolatban lapunknak elmondta, az ügyet tárgyaló bíró álláspontjuk szerint elfogultan járt el, ezért kizárási indítvánnyal éltek. Kérelmük elbírálás alatt áll.

Korábbi cikkünk nyomán azonban Tényi István aktivista is eljárást indított. A főfeljelentő szerint a külügy eljárása kimeríti az úgynevezett „közérdekű bejelentő üldözése” jogesetet. Ennek lényege, hogy nem érheti hátrány azt, aki közérdekből valamilyen káros folyamatra hívja fel a figyelmet, feljelentést tesz. A Budapesti Rendőr-főkapitányság azonban 2017 augusztusában elutasította a keresetet. Arra hivatkoztak, hogy Kemény Pál nem tudja bizonyítani az ellene foganatosított hátrányos intézkedéseket, de kifogásolták azt is, hogy a külügytől önszántából távozott. Kemény erre panasszal élt, aminek a Budapesti Közérdekvédelmi Ügyészség 2017 októberében helyt adott. Az ügy visszakerült a rendőrséghez, a BRFK azonban egy hónap múlva ismét visszadobta a keresetet. Kemény Pál erre ismét panasszal élt, aminek az ügyészség másodszorra is helyt adott. Szerettük volna az ismét elrendelt nyomozás fejleményeiről tájékoztatást kapni, az Országos Rendőr-főkapitányság azonban nem válaszolt megkeresésünkre.

Közben lépett az ügyben Demeter Márta, az LMP szakpolitikusa is. A képviselő először a Külgazdasági és Külügyminisztériumnál kért a vonatkozó ügy dokumentációjába betekintést, majd az iratok láttán az Alkotmányvédelmi Hivatalhoz (AH) fordult. A kémelhárítás vezetőjének írt levelében kérte a taskenti nagykövetségen történt biztonsági incidens kivizsgálását, az AH azonban a hírszerzéshez, az Információs Hivatalhoz passzolta át az ügyet. Ami ezen a ponton elakadt. Lapunk megkeresésére Demeter Márta elmondta, nem számít további információra a történtekkel kapcsolatban. Amennyiben azonban pártja kormányra kerül, az LMP kivizsgálja majd az esetet, és a nyilvánosság elé tárja tanulságait.