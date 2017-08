Puccskísérletről beszél a venezuelai kormánypárt

A venezuelai Valencia város laktanyáját érte fegyveres támadás, de a lázadást a kormányhoz hű katonák letörték – közölte vasárnap a Venezuelában kormányzó szocialista párt egy magas rangú tisztségviselője a Twitter-profilján. Diosdado Cabello tudomása szerint a támadók katonai egyenruhát viselő fegyveresek voltak. A politikus először terrorista támadásról beszélt, majd „rendkívüli helyzetről”, amelyet már ellenőrzésük alá vontak a hatóságok, és több embert őrizetbe vettek.

Néhány órával korábban megjelent az interneten egy videó, melyben egyenruhás fegyveresek egy csoportja egy felkelés beindítását jelentette be Carabobo szövetségi államban – ahol Valencia is megtalálható – „Nicolás Maduro államfő gyilkos önkényuralma” ellen, de nem államcsínyt hajtanak végre. A csoport vezetője, aki Juan Caguaripano százados néven mutatkozott be, kijelentette a felvételen, hogy a hadseregnek azon egységei, amelyek nem állnak a felkelés mellé, katonai célponttá válnak.

A fegyveres összecsapás kapcsán szemtanúk elmondták, hogy vasárnapra virradóan lövéseket hallottak a városban – jelentette a Reuters.