Putyin Észak-Koreával szembeni szankciókról szóló rendeletet írt alá

Vlagyimir Putyin aláírta azt az ENSZ BT-rendeletet, mely Észak-Korea elleni gazdasági korlátozó intézkedéseket tartalmaz. A szigorítást Phenjan 2016. szeptember 9-i ötödik kísérleti atomrobbantása után november 30-án fogadták el. A döntés értelmében megtiltják a szén, vas és vasérc importját Észak-Koreából, ám nem vonatkozik a létfontosságú élelmiszerek szállítására. Az orosz hivatalos közlöny internetes oldalán hétfőn közzétett elnöki rendelet egy sor gazdasági, tudományos és technikai kapcsolat leállítását rendeli el.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A phenjani atomprogram következményeként az ENSZ-szankciókat Oroszország és Kína is támogatta, ugyanakkor Moszkvában kiemelték, hogy a büntetőintézkedéseknek el kell kerülniük a rakétakísérletekben nem felelős egyszerű embereket. Kiemelték azt is, hogy ez csak az érem egyik oldala, az észak-koreai atom- és rakétaprogram felhagyása mellett az amerikai és dél-koreai hadgyakorlatok befagyasztásának is meg kell valósulnia – írja az MTI.

Az unió hétfői külügyminiszteri értekezletén is gazdasági szankciókat fogadtak el, melyek szerint megtiltják finomított olajtermékek, illetve nyersolaj eladását Észak-Koreának.