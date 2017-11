Putyin nemzetet épít

Oroszország ünnepel. Immár 12 éve az orosz népet megosztó és megtizedelő november 7. ellenpólusaként a Népi Egység Napját. Moszkva központjában több helyen három napon át koncertekkel szórakoztatják a nagyérdeműt. Közben az „egyek vagyunk” szlogen jegyében szabadtéri kiállításokon mutatják be Oroszország népeinek kultúráját, tájait, szokásait. Vlagyimir Putyin is 1917 októberével állította szembe november 4-ét, amikor 1612-ben népfelkelés szorította ki Moszkvából a behatoló lengyeleket. Az orosz elnök a nemzeti összefogás, a patriotizmus fontosságát emelte ki ünnepi üzenetében, s Kirill pátriárkával közösen helyezett el virágokat a felkelést vezető Minyin és Pozsarszkij emlékművénél. Ennek az ünnepnek még nincs olyan hagyománya, mint egykor a november 7-dikéknek, ám a Kreml törekvései egyértelműek. Putyin nemzetet akar építeni, s a megosztottság helyett az összefogást, a romboló forradalom helyett az evolúciót, a fejlődést és az építkezést hangsúlyozza. S a hatalom ennek szellemében mindent megtesz azért, hogy nemcsak ez a viszonylag fiatal ünnep, de a nemzeti egység gondolata is gyökeret eresszen az orosz társadalomban. S mivel az ünnep idén szombatra esett, az oroszok megklapták szabad napnak a hétfőt is. Így három napon át forog a körhinta, s ingyenes koncerteken szórakoznak a moszkvaiak. Tele volt a neves fellépőket felvonultató show-n a Luzsnyiki, de a fagypont körüli hőmérséklet ellenére is több ezren hallgatták vasárnap este a Vörös tér mellett a kétezres évek elejének sztár duójának, a t.A.T.u –nak az énekesét Julija Volkovát.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A jó kedvet a környéket érintő bombariadó sem rontotta el. Az utóbbi hetekben az orosz fővárosban már megszokott, állítólag külföldről, Ukrajnából érkező telefonhívások miatt vasárnap a Bolsojt a Nacional és a Moszkva szállót, valamint a két nagyáruházat, a CUM-ot és a GUM-ot kellett kiüríteni. A biztonsági intézkedések mintegy 10 ezer embert érintettek, ám mikor az esti órákban a tudósító a helyszínen járt, az átlagosnál szigorúbb biztonsági intézkedéseken és a lezárásokon kívül semmi meglepőt nem tapasztalt. Az sem kavarta fel különösebben az orosz főváros életét, hogy a jobboldali szélsőségesek immár szokás szerint ebben az évben is kivonultak ezen az ünnepen. Mintegy 250 radikálist tartóztatott le a rendőrség.

A Vörös téren ugyanakkor már megkezdődtek az 1941. november 7-ét idéző díszszemle előkészületei. Ekkor a német csapatok már Moszkva határában voltak, s az ennek ellenére, a kitartást demonstrálva megtartott parádéról a katonák egyenesen a frontra mentek. A hatalom ma ezt emeli ki november 7., a katonai dicsőség napján, s a 100. évforduló alkalmából sem tart hivatalos megemlékezést. Az állami tévécsatorna is csak azzal „tiszteleg” az évforduló előtt, hogy Lev Trockijról készült filmjében mutatja be a forradalom pusztítását. A kommunisták azonban készülnek az évfordulóra, s természetesen az idősebbek, akik már csak megszokásból is, legalább egy üveg vodkával leülnek baráti körben iszogatni.