Putyin rábólintott: külföldi ügynökök lesznek az újságírók

Aláírta a sajtóorgánumok külföldi ügynökként való bejegyezéséről szóló törvénymódosítást szombaton Vlagyimir Putyin orosz elnök, hatályba léptetve ezzel az új szabályozást.

A törvényhozás alsóháza, az Állami Duma november 15-én, a parlament felsőháza, a Szövetségi Tanács pedig november 22-én hagyta jóvá az indítványt, amely lehetővé teszi a külföldi vagy a határon túlról finanszírozott sajtóorgánumok külföldi ügynökként való bejegyzését.

Azt követően, hogy a médiumok külföldi ügynökként regisztráltatják magukat, kiterjesztik rájuk a jelenleg a hivatalos megítélés szerint politikai tevékenységet folytató, külföldi ügynökként működő nem kormányzati szervezetekre (ngo) vonatkozó törvény hatályát.

A módosítás azokat a médiumokat érinti, amelyek külföldi kormányok, kormányszervek, külföldi állampolgárságú vagy állampolgársággal nem rendelkező személyek avagy azok megbízottjai részéről részesülnek pénzügyi vagy más anyagi támogatásban. A szabályozás kiterjed azokra a sajtóorgánumokra is, amelyeket az ilyen forrásokból részesülő orosz jogi személyek támogatnak. Nem érinti ugyanakkor az orosz tömegtájékoztatási eszközöket, azokat sem, amelyeknek külföldi résztulajdonosaik vannak. A regisztrálandó médiumoknak nyilvánosan be kell majd jelenteniük, hogy külföldi ügynökként működnek, és rendszeresen be kell számolniuk pénzügyeikről és személyzeti politikájukról.

Korábban Washington olyan intézkedéseket hozott, amelyekkel korlátozta az Egyesült Államok területén tevékenykedő orosz médiaszervezetek szólásszabadságát. Az orosz törvénymódosítás válasz az amerikai lépésre – írta a brit hírügynökség.