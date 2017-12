Rábólintottak a nagykoalícióra a német szocdemek

Újraválasztotta elnökének a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) Martin Schulzot – közölte a Hszinhua hírügynökség. A most zajló pártkongresszuson egyben a vezetés felhatalmazást kapott a kormányalakítás lehetőségeiről szóló tárgyalások megkezdésére az Angela Merkel kancellár vezette Kereszténydemokrata Unió (CDU) és bajor testvérpártja, a Keresztényszociális Unió (CSU) szövetségével. Az MTI beszámolója szerint a berlini kongresszuson a küldöttek hat órán keresztül tartó és a párt közleménye szerint „intenzív és tiszteletteljes vita” után nagy többséggel megszavazták az elnökség indítványát, amely szerint úgynevezett nyílt végű, nem feltétlenül az SPD kormányra lépésére irányuló tárgyalást kell folytatni a CDU/CSU-val. A folyamat végeredménye így egy újabb nagykoalíció, egy CDU/CSU-s kisebbségi kormány szociáldemokrata külső támogatása, de akár előre hozott választás is lehet. Martin Schulz pártelnök beszédében hangsúlyozta: „nem muszáj mindenáron kormányoznunk, de nem is szabad mindenáron azt akarni, hogy ne kormányozzunk”. Az a döntő, hogy a párt mit tud érvényesíteni programjából, elképzeléseiből – mondta.