Rágalmazás miatt bírósághoz fordul a török, akivel Vonát támadták

Közleményben reagált Musa Serdar Celebi arra, hogy a magyar kormányközeli média szélsőséges nacionalistaként, nemzetközi terroristaként, a II. János Pál pápa elleni merénylet egyik vádlottjaként hivatkozva rá támadta Vona Gábort, a Jobbik miniszterelnök-jelöltjét.

Az általa vezetett szervezet, a Nemzetközi Fejlesztési és Együttműködési Szövetség (UKID) honlapjára feltöltött török nyelvű szöveg szerint úgy véli, a támadás hátterében az áll, hogy Magyarországon is álhírekkel próbálják befolyásolni az embereket. Leszögezi, hogy a Jobbikkal való jó viszonyuk alapja a magyarok iránti szeretet és odaadás, így magyarországi kapcsolataik nem is korlátozódnak csak a pártra, más szervezetek is rendszeres résztvevői rendezvényeiknek. Konkrétumokat itt nem említ, de a Jobbik-közeli N1 Tv például a napokban kiderítette, Celebi például a Békemenet egyik fő szervezőjével, Bencsik Andrással is fotózkodott már egy magyar állami ünnepségen, bár Bencsik azt állítja, fogalma sem volt, ki mellett is áll. Celebi Vona Gáborról mindössze annyit ír, a politikus jól ismert török befektetői körökben.

A II. János Pál pápa elleni merénylettel kapcsolatban azt írja, 35 évvel ezelőtt megpróbálták bemocskolni nevét, de azóta a bíróság minden alaptalan rágalom alól tisztázta.

Közleményében azt írja, hogy aggasztó ugyan, hogy bizonyos körök effajta álhírekkel próbálják manipulálni a választókat, de még ez sem tudja beárnyékolni a magyar-török testvériséget és munkájukat. Ugyanakkor azzal fenyeget, hogy a rágalmazásért a bíróságon keresnek majd elégtételt. Végül azzal zárja sorait, reméli, hogy a jövő heti választások Magyarország javára fognak alakulni.