Rakétavédelmi rendszert telepítenek Észak-Korea miatt Japánban

Az NHK szerint a védelmi minisztérium szombaton megkezdte Patriot Advanced Capability 3 (PAC-3) típusú rakétavédelmi rendszerének telepítését a szigetország nyugati részén található Simane, Hirosima, Kócsi és Ehime prefektúrákban, amelyek fölött – Phenjan fenyegetése szerint – átrepülnének a Guam felé tartó rakéták – írja az MTI.

A japán televízióban mutatott felvételeken látható, hogy katonai járművek pirkadat előtt indítóállásokat és a rakétavédelmi rendszer más részeit szállították egy Kócsiban található katonai támaszpontra. A Kyodo japán hírügynökség védelmi minisztériumi tisztségviselőkre hivatkozva azt írta, hogy a rendszer telepítése szombat délelőtt már be is fejeződhet.

Bár a rakétavédelmi rendszer telepítését hivatalosan nem jelentették be, Szuga Josihide tokiói kormányszóvivő a héten jelezte: Japán „sohasem fogja eltűrni” az észak-koreai provokációkat, az önvédelmi erők pedig megteszik a szükséges lépéseket.

Egy észak-koreai rakéta 2009-ben már átrepült Japán felett, akkor nem történt incidens. Phenjan azt állította, hogy az eszköznek egy telekommunikációs műholdat kellett volna Föld körüli pályára állítania, de Washington, Szöul és Tokió szerint valójában interkontinentális ballisztikus rakéta sikertelen tesztjéről volt szó.

Észak-Korea az utóbbi időben folytatott kísérletei során számos rakétát lőtt ki Japán irányába, és ezek közül több el is érte a szigetország kizárólagos gazdasági övezetéhez tartozó vizeket.

Donald Trump amerikai elnök eközben, a New Jerseyben lévő bedminsteri golfklubjában megerősítette, hogy változatlan az álláspontja Észak-Koreáról, sőt, pénteken este – a nap folyamán immár másodszor – figyelmeztette az ázsiai kommunista országot. A sajtótájékoztató előtt újabb Twitter-bejegyzést tett közzé, amelyben leszögezte: „a katonai megoldások már kidolgozva, csőre töltve, arra az esetre, ha Észak-Korea bután cselekedne. Remélhetőleg Kim Dzsongun talál más utat.”

A sajtótájékoztatón aztán megismételte, hogy az amerikai hadsereg valóban „csőre töltve”, készen áll, és kifejezte abbéli reményét, hogy korábbi szavainak súlyát Észak-Korea „teljes mértékben felfogja”, és megérti azt is, hogy amit mondott, úgy is értette. Hozzátette: ha Kim Dzsongun észak-koreai vezető „nyílt fenyegetést” intéz akár Guam, akár bármely más amerikai terület, vagy Amerika bármely szövetségese ellen, akkor „ezt igazán sajnálni fogja, méghozzá nagyon rövid időn belül fogja sajnálni”. „Ha bármi történik Guam szigetén, akkor nagyon nagy baj lesz Észak-Koreában” – hangsúlyozta. Trump egyúttal megnyugtatta a Guam szigetén élőket. A The New York Times című lap ugyanis – a Reuters hírügynökség információi alapján – arról cikkezett, hogy Guamon atomtámadás esetére vonatkozó tanácsokat terjesztettek szórólapon a lakosság körében. „Érzem, hogy biztonságban lesznek” – mondta a csendes-óceáni sziget lakóinak aggodalmaira utalva. Az elnök jelezte, hogy hétfőn rövid időre visszatér Washingtonba, és ott egy „nagy sajtóértekezletet tart”, bár ennek témáiról nem mondott semmit.

Később a kínai állami televízió tudatta, hogy Hszi Csin-ping és az amerikai elnök szombaton telefonbeszélgetést folytatott, melynek során a kínai elnök az észak-koreai kérdés békés megoldását sürgette. „Az érintett feleknek önmérsékletet kell tanúsítaniuk, és kerülniük kell a Koreai-félszigeten tapasztalható feszültséget tovább szító szavakat és tetteket” – idézte a CCTV Hszit. A kínai elnök szerint Peking és Washington közös érdeke a Koreai-félsziget atommentesítése, valamint a terület békéjének és stabilitásának megóvása. Az észak-koreai nukleáris kérdést tárgyalásos úton kell megoldani, és Kína a kölcsönös tisztelet alapján kész együttműködni az Egyesült Államokkal – hangsúlyozta a politikus.

Trump állítólag biztosította kínai kollégáját arról, hogy teljes mértékben tisztában van Kína szerepével az észak-koreai kérdésben. Eközben a Fehér Ház közleményében azt írta, hogy a telefonbeszélgetés során mindkét vezető jelezte: támogatja a Koreai-félsziget denuklearizációját, és felszólítják Észak-Koreát, hogy „hagyjon fel provokatív viselkedésével és a feszültségkeltéssel”.

Az amerikai elnök az óceániai külbirtok kormányzóját is felhívta helyi idő szerint pénteken.

„Biztonságban vagytok, ezer százalékig veletek vagyunk” – mondta Eddie Calvónak.

„Elnök úr, Guam kormányzójaként, Guam népének képviselőjeként és amerikai állampolgárként elmondhatom, hogy még sohasem éreztem magam nagyobb biztonságban és ennyire magabiztosan, mint önnel a kormányrúdnál” – válaszolt Calvo.

„Egy percig se aggódjon” – mondta Trump a Guam News hivatalos Twitter-oldalán is közzétett beszélgetés során. „El kell mondanom, Eddie, hogy hihetetlenül híres lesz. A világon mindenhol Guamról és önről beszélnek.” A Fehér Ház közleményében azt hangsúlyozta, hogy az amerikai erők készek garantálni a sziget lakóinak biztonságát.