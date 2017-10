A diktátor húga rejtélyes propaganda-szakemberként lépked előre

Fiatal, mindössze harminc év körül van, de már a propaganda mestere és a diktátor bizalmasa – nagyjából így jellemezhető röviden Kim Jodzsong, Kim Dzsongun észak-koreai diktátor húga, akit az ország vezetője szürke eminenciásból a politikai élet vezető testületébe emelt. Hogy a renitens ázsiai atomhatalom első számú vezetője húgát a politikai bizottság helyettes tagjává emelte, azt jelzi, hogy Kim Jodzsong az elkövetkező években komolyabb szerepet kaphat az ország irányításában. Előtérbe helyezése egyébként része egy nemzedékváltásnak is, mely során a jelenlegi diktátor apja bizalmasait háttérbe szorítva saját embereit nevezi ki fontos pozíciókba.

De mit lehet tudni az eddig viszonylag kevésszer látott, ám annál jelentősebb feladatokkal megbízott hölgyről? A világtól elzárt Észak-Korea többi politikusához hasonlóan száz százalékig biztos információk róla sincsenek. Nevét komoly pozícióval összefüggésben először 2014-ben lehetett olvasni, ekkor ugyanis

propaganda- és agitációs ügyekért felelős igazgatóhelyettes – más források a posztot helyettes osztályvezetőnek nevezik – lett a Koreai Munkapártban.

Bár önmagában ez az elnevezés nem hangzik túl izgalmasan, a pletykák szerint Kim Jodzsongnak annál nagyobb szerepe volt bátyja imázsának kialakításában. Állítólag ő volt az, aki kitalálta, hogy a diktátor egyfolytában vidámparkokat, sípályákat és közemberek otthonait látogassa meg, és erről egy halom fotó is készüljön, sőt többen az ő számlájára írják, hogy Kim Dzsongun barátkozni kezdett Dennis Rodman egykori profi kosárlabdázóval.

Nem meglepő módon Kim Jodzsong múltjáról is keveset tudni, egyes források 28, mások 30 évesnek tartják. Állítólag bátyjával egy időben, a kilencvenes évek végén ő is egy berni magániskolában tanult, ahova nap mint nap egy elzárt, testőrökkel védett rezidenciából járt be – magányát és elszigeteltségét a pletykák szerint apja, Kim Dzsongil észak-koreaiakból álló magánzenekarral igyekezett enyhíteni.

Bár nagyjából biztosnak tűnik, hogy ezután informatikát hallgatott a phenjani Kim Ir Szen Egyetemen, sokáig nemigen találkozhattunk a nevével a sajtóban. 2007-ben kapott valamilyen jelentéktelenebb pozíciót a párton belül, majd állítólag részt vett bátyjának az ország vezetésére való felkészítésében. Többen úgy tartják, hogy már viszonylag komoly szerepet töltött be az ország vezetésében akkor, amikor Kim Dzsongun 2014-ben hetekre eltűnt egy állítólagos egészségügyi kezelés miatt.

Az Egyesült Államok januárban több más észak-koreai tisztségviselővel együtt felrakta egy emberi jogi feketelistára.

Noha Észak-Korea 1948-as megalapítása óta „családi vállalkozásnak” számít – hiszen eddig Kim Ir Szen és Kim Dzsongil, a jelenlegi diktátor nagyapja és édesapja vezette az országot –, Kim Dzsongun eddig korántsem bánt kesztyűs kézzel azokkal a rokonaival, akiket hatalmára veszélyesnek ítélt. Ijesztő felvételek készültek arról, hogy 2013-ban nagybátyját, az akkor az ország gyakorlatilag második számú vezetőjének tartott Csang Szongtheket miként hurcolják el a Koreai Munkapárt kongresszusáról – a tábornoki rangot viselő férfit állítólag ezután légvédelmi ágyúval végezték ki.

Idén év elején aztán a diktátor féltestvérét, Kim Dzsongnamot is megölték, februárban a Malajziában, a Kuala Lumpur-i repülőtéren a vád szerint két, észak-koreai alkalmazásban álló nő gyilkolta meg idegméreggel.

Hogy Kim Jodzsong velük szemben nemcsak, hogy él és virul, de még egyre feljebb is lépked a ranglétrán, azt jelzi, hogy bátyja aligha tartja veszélyesnek saját hatalmára. Most úgy tűnik, a propaganda-szakemberré avanzsáló testvér a diktátor felesége mellett még hosszú ideig egyike lesz az észak-koreai rezsim elitjéhez tartozó két, leginkább előtérben lévő női szereplőnek.