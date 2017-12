Rendkívüli állapotot vezettek be az elnökválasztás után Hondurasban

Rendkívüli állapotot vezetett be péntek éjjel Hondurasban a kormányzat, miután a múlt hét végi elnökválasztást helyenként zavargásokkal is kísért tiltakozó akciók követték. A döntés az alkotmány részleges felfüggesztését is jelenti, továbbá azt, hogy a hadsereg és a rendőrség szélesebb jogköröket kap a zavargók elleni fellépésre.

A vasárnapi választások eredményeinek feldolgozása nagyon lassan halad, és az ellenzék csalással vádolta meg a jelenlegi vezetőket. Salvador Nasralla ellenzéki vezető nemrégiben közölte, hogy nem ismeri el a választás eredményét, egyebek között azért, mert a voksolás után aláírás nélküli szavazatokat regisztráltak a rendszerben.

Korábban általában öt órán belül megvolt a végleges eredmény, most azonban még pénteken is csak a szavazatok nem egészen 95 százalékának összeszámolásánál tartottak. Eszerint Juan Orlando Hernández jelenlegi államfő vezet a voksok 42,92 százalékával, míg Nasralla 41,42 százalékot szerzett. A választási bizottság jelezte, hogy tervei szerint szombaton befejezik a számlálást. A hondurasi elnökválasztás egyfordulós.

A 49 éves, konzervatív Hernández annak ellenére jelöltette magát, hogy az alkotmány tiltja újraválaszthatóságát.

A 64 éves, műsorvezetőként dolgozó Nasralla a balközép jelöltje, és két ellenzéki párt, valamint Manuel Zelaya 2009-ben megbuktatott elnök támogatását élvezi.

A most bejelentett intézkedéseket a kormányzat a választás utáni erőszakkal és vandalizmussal indokolta. Ennek megakadályozására a hatalom felhatalmazást adott a hadseregnek és a rendőrségnek az erőteljesebb fellépésre.

A választás után a tüntetők egyebek között a közlekedés akadályozásával tiltakoztak a csalások ellen. Egyes helyeken gyújtogatás is volt, amit a kormányzat szintén a tüntetők számlájára ír.