Ritka mocskos szavakra kell felkészülni Donald Trump munkahelyén

Mozgalmas időszakon van túl a washingtoni Fehér Ház, múlt pénteken a sajtófőnök, Sean Spicer mondott fel, mert nem értett egyet a munkáját épp megkezdő kommunikációs igazgató személyével. Most pénteken délután jött a hír a szokásos csatornán, Donald Trump Twitter-fiókján, hogy Reince Priebusnak, a Fehér Ház kabinetfőnökének is mennie kell. Utóda John Kelly eddigi belbiztonsági miniszter.

A Fehér Ház hektikus, átláthatatlan kommunikációja, a belső érdekharcok miatti rendszeres szivárogtatások már hónapok óta fejfájást okoznak mind Donald Trumpnak, mind a sajtómunkásoknak. Egyes orgánumokkal borzasztóan elmérgesedett a helyzet, de enélkül is túl sok kedvezőtlen esemény jött össze Trumpnak a közelmúltban. A szimbolikus jelentőségű, az Obamacare lebontását célzó egészségügyi tervezet sem ment át a héten, és veje, Jared Kushner körül sem akar csitulni a botrány az állítólagos orosz befolyásszerzés ügyében. A személyi változások után legalább halvány esély nyílik arra, hogy rendezze sorait az elnöki rezidencia.

A történések mögött a piszkos szájú, törtető pénzügyi befektetőt, Anthony Scaramuccit kell keresni, aki Donald Trump jó barátjaként nyergelt át a politikába. Őt Trump hívta meg kommunikációs főnöknek, miatta távozott gyorsan Sean Spicer. A kabinetfőnök, Reince Priebus állítólag megpróbálta megakadályozni kinevezését, de igyekezete kevés volt a rendkívül agresszív férfival szemben. Steve Bannon, Trump főtanácsadója is azt mondta, csak a holttestén át fog bejutni ez az ember az elnöki irodába.

Scaramucci belépője tényleg emlékezetesre sikerült, szerdán médiatörténeti jelentőségű eseménysor játszódott le a New Yorker hetilap újságírója és közötte. Ryan Lizza azt adta közre Twitter-csatornáján, hogy Scaramucci, Trump, Sean Hannity, a Fox News műsorvezetője és egy másik újságíró együtt ebédel. Scaramucci rövidesen telefonon kérte ki magának, hogy hogy mer ilyen információt közzétenni az újságíró. A beszélgetésben nem mellékesen mocskos szavakkal és durva kifejezések kíséretében hordta le Bannont és Priebust. A Bannonra tett megjegyzést inkább nem idézzük, Priebust viszont borzasztóan paranoid skizofrénnek, paranoiásnak mondta. Azt is hangoztatta, hogy mindenkit kirúg a Fehér Házból, mármint a kommunikációs osztályról. Ryan Lizzáról aztán ő is twittelni kezdett, azt írta, elkövettem egy hibát, hogy hittem egy újságírónak. Többet nem teszem meg.

Scaramucci azt hihette, hogy Priebus szivárogtatta ki az infót a munkaebédről, ezért gurult be annyira. Persze faarccal azt nyilatkozta a Fehér Házban, hogy Reince Priebussal már hat éve barátok, annyira, hogy szinte testvérek, akik között persze van néha súrlódás, de ez természetes.

Az eseménysor híven érzékelteti a Fehér Házon belüli rendkívül feszült légkört, a teljes bizalmatlanságot Trump közeli emberei és az innen-onnan leszerződtetett, magas polcra emelt emberek között.

Scaramucci tényleg nagyot ment a héten, mindezek után büszkén pózolt az elnöki gép fedélzetén, az Air Force One-on, közös fotó is készült Trumppal. Nyilván együtt fogalmazták azt a Twitter-üzenetet is, amelyben Trump bejelenti Priebus menesztését, mivel az üzenetet épp akkor adta fel, amikor földet ért a repülő.