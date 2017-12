Robbanás történt egy New York-i buszpályaudvaron

A New York-i rendőrség közlése szerint feltehetően robbanás történt hétfő reggel Manhattanben, a 42. utca és a 8. sugárút sarkán lévő metróállomáson, más források szerint az ugyanott található Port Authority buszpályaudvaron. Az állomást – amelyet több vonal is érint – evakuálták. A helyszínen készült felvételeken az látszik, hogy a tűzoltók és rendőrök nagy erőkkel vonultak ki. A helyszínen vannak a tűzszerészek is.

A New York Post című lap szerint legalább egy sérült van – maga a robbantó biztosan –, illetve egy embert letartóztattak. A gyanúsított állítólag öngyilkos merényletre készült, testére csőbombát és akkumulátorokat erősített, de állítólag csak részben sikerült működésbe hoznia a pályaudvar és a metró közti átjáróban. A feltételezett merénylőt kórházba szállították, állapotáról nincs hír.

A CNN-nek szemtanúk káoszról számoltak be, de azt mondták: sebesülteket nem láttak.