Rodrigo Duterte dallal köszöntötte Donald Trumpot

A megbeszéléssel kapcsolatban számos emberjogi csoport azt követelte Trumptól, hogy legyen kritikus tárgyalópartnerével szemben a Fülöp-szigeteki drogellenes hadjárattal járó öldöklés miatt, amelyben emberek ezreivel végeztek már – írja az MTI.

Duterte a múlt héten nagy megbecsüléssel beszélt az amerikai elnökről, egyben előrevetítette: azt mondja majd Trumpnak, ha felveti az emberijog-sértésekkel kapcsolatos témát, hogy ne foglalkozzon vele.

Az amerikai elnököt idén májusban számos bírálat érte azért, mert egy telefonbeszélgetésben dicsérte Dutertét, mondván, „nagy munkát” végzett az illegális kábítószer-kereskedelem felszámolása terén.

Trump vasárnap este érkezett Manilába, ahol részt vett egy gálavacsorán. A The Guardian arról számolt be, hogy a Fülöp-szigeteki elnök még egy helyi slágert – Yeng Constantino Ikaw (te) című dalát – is elénekelt az eseményen. Később azt nyilatkozta, „az Egyesült Államok vezetőjének kérésére” került sor az előadásra.

A Fülöp-szigeteki elnök hétfőn az ASEAN-csúcs megnyitóján arról beszélt, hogy a találkozó remek lehetőséget teremt a régió és a világ szempontjából fontos kérdések megtárgyalására. Ezek között említette a terrorizmust és az erőszakos szélsőségességet, amelyek a békét, a stabilitást és a biztonságot veszélyeztetik a délkelet-ázsiai régióban, illetve annak határain túl.

Duterte éppen a múlt hónapban jelentette ki, hogy az országban sikerült legyőzni az Iszlám Államhoz köthető lázadókat az ország déli részén fekvő Marawiban. Az öt hónapig tartó válság erőszakcselekményeiben 1131 ember halt meg, köztük 919 feltételezett szélsőséges fegyveres, 165 katona és rendőr, illetve 47 civil.

Tisztviselők elmondták, hogy a mostani találkozón – amelyen az Egyesült Államok immár partnerországként van jelen – az észak-koreai nukleáris és rakétaprogram jelentette fenyegetés, a Dél-kínai-tengeren kialakult területi viták kérdése, továbbá esetleg a mianmari Arakán államban kialakult humanitárius válság témaköre is napirendre kerül.

A tíz ASEAN-tagország vezetője előbb együttesen tartott ülést, majd külön-külön folytatnak megbeszélést az Egyesült Államok, Dél-Korea, Japán és az ENSZ képviselőivel.

A Délkelet-ázsiai Országok Szövetségét 1967-ben hívták életre. A jakartai központú regionális szervezetnek teljes jogú tagja a Fülöp-szigetek, Indonézia, Thaiföld, Szingapúr, Brunei, Kambodzsa, Laosz, Malajzia, Mianmar és Vietnám, Pápua Új-Guinea és Kelet-Timor pedig megfigyelői státussal rendelkezik.

A Fülöp-szigetek az amerikai elnök ázsiai körútjának utolsó állomása. Donald Trump kedden tér haza az Egyesült Államokba.