Román börtönírók: korrupt „banditából tündérszép királyfi”

Heves indulatokat váltott ki a román közéletben két egykori befolyásos, ám börtönviselt politikus közírói munkássága. A romániai köznyelvben többnyire kortárs börtönirodalomként emlegetett jelenség annak apropóján került ismét bírálatok kereszttüzébe, hogy a Bukarestben rendezett Gaudeamus könyvvásár keretében bemutatták Adrian Nastase volt kormányfő és Dan Voiculescu üzletember-politikus, médiamágnás frissen napvilágot látott kötetét. Kettejükben nemcsak az a közös, hogy egykor politikai szövetségesek voltak, hanem az is, hogy részben a rács mögött kifejtett szellemi tevékenységüknek köszönhetően szabadultak hamarabb.

A kommunista titkosszolgálat, a Securitate vagyonából meggazdagodott, több mandátumon át szenátorként és konzervatív pártelnökként politizáló Voiculescut 2014-ben tíz év letöltendő szabadságvesztéssel sújtották egy törvénytelen privatizációval kapcsolatban, idén júliusban viszont szabadlábra helyezték. Büntetése – előrehaladott korán túlmenően – a börtönben írt tizenegy „tudományos munkája” honorálásaként rövidült, a korábbi jogszabályok alapján ugyanis minden könyvért harminc napot elengedtek a börtönbüntetésből. (Ma már bármennyit közöl egy elítélt, összesen húsz napot kaphat kedvezményként). Ezeknek a könyveknek a minőségét és eredetiségét azonban sokan megkérdőjelezik. Akárcsak a kormányfői tisztséget 2000 és 2004 között betöltő Nastase esetében, akit kétszer is elítéltek korrupciós bűncselekmények miatt, emiatt összesen ötszáz napot rács mögött töltött.

Újságíróknak nyilatkozik Adrian Nastase volt román miniszterelnök feltételes szabadlábra helyezése után Bukarestben 2013. március 18-án Fotó: Robert Ghement / MTI/EPA

A bukaresti RAO kiadót rengeteg bírálat illeti amiatt, hogy kiadta a két börtönviselt közszereplő legújabb kötetét. Mircea Cartarescu, az egyik legismertebb kortárs író felkérte közönségét, ne vásároljon többet a RAO-tól, Lidia Bodea, a neves Humanitas könyvkiadó igazgatója pedig bejelentette: erkölcsi okok miatt lemond a romániai kiadók egyesületének vezetőségi tagságáról, szerinte ugyanis „erkölcstelenség” kiadni a Voiculescuéhoz hasonló könyveket. „Ezek a művek egyszerűen visszataszítóak. Azáltal, hogy egy kiadó felvállalja ezeknek az embereknek a könyveit, hozzásegíti őket ahhoz, hogy banditákból tündérszép királyfivá változzanak” – állapította meg Gabriel Liiceanu író, filozófus. Botrányba fulladt a két expolitikus kötetbemutatója is, amelyen fiatalok egy csoportja transzparensekkel és vécépapír-tekerccsel tiltakozott „piedesztálra emelésük ellen; az egyik demonstráló és Nastase között tettlegesség is kialakult. Mások viszont az ügy kapcsán arra hívják fel a figyelmet, hogy az adott könyvkiadó bojkottálása, a börtönviselt politikusok közlési jogának megkérdőjelezése cenzúraként is értelmezhető.

Egyébként a „börtönirodalmárok” bírálata és kipellengérezése a román balliberális kormány igazságügyi és adópolitikai intézkedései ellen immár rendszeressé vált tüntetéseken is visszatérő motívum. A vasárnap este Románia tucatnyi nagyvárosában rendezett, több tízezres demonstráción számos transzparensen volt olvasható a gyakran skandált jelszó, miszerint a kormányellenes tüntetők legfőbb vágya, hogy Liviu Dragneából, a kormányzó szociáldemokraták (PSD) elnökéből – aki ellen két bűnvádi eljárás is zajlik – író váljék. Börtöníró.

