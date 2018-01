Megbukott az akasztást emlegető román kormányfő

Benyújtja lemondását Mihai Tudose román miniszterelnök, miután pártja, a 2016 decemberi parlamenti választásokon győztes Szociáldemokrata Párt (PSD) végrehajtó bizottsága hétfő esti ülésén megvonta tőle politikai támogatását. Ezt a pártülésről távozóban maga a politikus is megerősítette – írja az MTI.

A végrehajtó bizottságban 59-en szavaztak Tudose leváltásra, amit csak négyen elleneztek és négyen tartózkodtak.

Távozáskor Tudose azt mondta, hogy fegyelmezett tagja a PSD-nek: a párt bízta meg, az is váltja le, nem akar pártszakadást.

Tudose leszögezte: nem marad ügyvivő, a következő kormány kinevezéséig Paul Stanescu miniszterelnök-helyettest javasolják ügyvivőnek, de nem biztos, hogy ezt a jobboldali államfő elfogadja.

Az ügy előzménye, hogy hétfőn összeült a PSD vezetősége, hogy véget vessen az alakulat elnöke, Liviu Dragnea és Mihai Tudose kormányfő közötti konfliktusnak. Kettejük viszonya amiatt romlott meg, hogy a bürokrácia csökkentése ürügyén a miniszterelnök a tárcák számának lefaragásával átszervezné kabinetjét, ezt megszavaztatná a parlamenttel is, többletlegitimitást szerezve maga számára. Egy füst alatt ugyanakkor megszabadulna a Dragneához közel álló tárcavezetőktől is. Fokozta a válságot, hogy egy bukaresti pedofil rendőr ügyében kirobbant botrány kapcsán Tudose hazugsággal vádolta, és lemondásra szólította a pártelnök táborába tartozó Carmen Dan belügyminisztert.

A mostani kísértetiesen hasonlít a PSD-n belül tavaly nyáron kirobbant belharcra, amelynek eredményeképpen a 2016. decemberi választásokon hatalomra jutott alakulat júliusban megbuktatta saját, Sorin Grindeanu vezette kabinetét. A különbség az, hogy Tudosénak elődjéhez képest az alakulaton belül és a miniszterei körében is nagyobb a támogatottsága, másrészt a PSD számos vezető politikusa arra figyelmeztetett: politikai öngyilkossággal érne fel, ha fél év leforgása alatt másodszor is megbuktatnák saját kormányukat. Elemzők arra is felhívják a figyelmet, hogy az esetleges új miniszterelnök-jelöltet Klaus Johannis államfőnek kellene megbíznia kormányalakítással, márpedig a jobbközép elnök tavaly októberben leszögezte: ha a Tudose-kabinet is megbukik, akkor komolyan felmerül a kérdés, hogy alkalmasak-e még a román szociáldemokraták a kormányzásra.

Nehéz és eseménydús napokon van túl Mihai Tudose. A román miniszterelnök hétfőn magyarázkodásra kényszerült a nagy vihart kavaró nyilatkozata után. A román miniszterelnök a Realitatea TV egyik szerdai műsorában egyértelműen megfenyegette az autonómiára törekvő székelyeket és erdélyi magyar pártokat. Mint mondta, az autonómiakövetelések az egység helyett a folyamatos harcot generálják, és ha kiteszik a székely zászlót a székelyföldi intézményekre, akkor „azok is lógni fognak, akik kitették”. A székelyek autonómiájáról szó sem lehet – fogalmazott. Hétfőn pedig már azt mondta, hogy nem beszélt akasztásról, amikor múlt héten az erdélyi magyar pártok autonómianyilatkozatát kommentálta.

Durva kijelentése után azok is megjegyezték az 50 éves Mihai Tudose nevét, akik eddig nem ásták bele magukat a román belpolitikába. A hirtelen természetű politikust tavaly nevezték ki miniszterelnökké, előtte – 2014 és 2015 között – a gazdasági miniszteri pozíciót töltötte be. A Szociáldemokrata Párt politikusa jogi diplomát szerzett Bukarestben, így indult el a közélet irányába, ahol kissé rögös úton, de végül a csúcsra küzdötte magát.

