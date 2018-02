Romok alól előbukkanó horror: újabb és újabb holttestek kerülnek elő

Egy kislány gondosan befont hajú porlepte feje bukkan elő a romok alól. Keze már szinte mumifikálódott, alatta még egy holttest hever. A Ruptly sokkoló felvételén bepillantást nyerhetünk a moszuli hétköznapokba, látható válik a romok alól előbukkanó horror.

Pedig hét hónapja már annak, hogy az iraki erők visszafoglalták az Iszlám Államtól a terrorszervezet szimbolikus jelentőségű iraki fellegvárát, Moszult. A dicsőséges, ám véres győzelem napjai azonban már régen tovatűntek, helyettük csak a romok, és a máig alattuk rothadó hullák maradtak.

A hónapokon át tartó ostrom során az egykor virágzó nagyvárost az Egyesült Államok vezette koalíció légi támogatásával és tüzérséggel módszeresen rombolták földig. A műholdképek elemzése során kiderült, hogy 2016 augusztusa és 2017 júliusa között 9926 objektumot pusztítottak el teljesen, a megrongálódott épületek száma azonban sokkal magasabb. Mint az alábbi drónfelvételből is látszik, Moszul a felszabadításakor inkább hasonlított holdbéli tájra, mint egy településre.

Irak egykor második legnagyobb városának szétlövését az indokolta, hogy fanatikus terroristák egy csoportja az utolsó vérig tartotta magát. A városi küzdelemben szó szerint minden sarokért, mindent házért meg kellett küzdenie az őket kiűző csapatoknak – még így is jelentős veszteségeket szenvedtek. Közben az Iszlám Állam a még megmaradó lakosságon gyakorolta a „felperzselt föld” taktikáját: akit menekülésen kaptak, vagy felmerült a gyanúja az „árulásnak”, egyszerűen kivégezték.

A holt városba csak lassan szivárog vissza az élet: a Reuters riportja számol be róla: eddig nagyjából ötezren tértek vissza. Az újjáépítés egyelőre lassan halad, előbb a romokat kell eltakarítani. Ez önmagában is óriási feladat, az Iszlám Állam uralma alatt is rendszeresen tudósító Mosul Eye szemléletes grafikán mutatta be: olyan, mintha 3 piramisnyi és 4 Eiffel-toronnyi törmeléket kellene elhordani. Munkájukat ráadásul nehezíti, hogy minden kőtömb alatt lapulhat egy fel nem robbant bomba, vagy a terroristák által állított csapda.

És a holttestek… A januári adatok még arról szóltak: 2585 civil holttestét ásták ki a romok alól – sokuk már hét hónapja oszladozik. De még ennél is több van belőlük. Az Associated Press decemberben becsülte meg: 9–11 ezer civil veszíthette életét Moszul ostroma során. A hírügynökség úgy véli, legalább a harmaduk az amerikai légi csapások miatt, másik harmaduk az Iszlám Állam vérengzése következtében. Ehhez képest az Egyesült Államok hivatalosan csupán 321 emberről ismeri el, hogy a halálukért a légi csapásaik a felelősek.

Ezek csak a civil áldozatok. A városban az Iszlám Állam több ezer terroristája harcolt, jelentős számban ugyancsak odavesztek. Az iraki kormányerők és támogatóik vesztesége nem hivatalos adat, állítólag ugyancsak ezres nagyságrendű. Közülük sokak teste még mindig az út mellett hever, a romok mélyén. De még mindig nincs vége a felsorolásnak. Már a háború során rengeteg embert próbáltak lehetőség szerint eltemetni, illetve az Iszlám Állam lökte tömegsírokba áldozatait. Az ő rendes elhantolásuk szintén várat magára. Azonban a kormányzatnak nem fűlik hozzá a foga: gyakran lehetetlen megkülönböztetni, ki volt civil, ki terrorista – a hálátlan és költséges feladatot ezért nem szívesen vállalják magukra.