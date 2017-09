Romok mindenhol, a segítség meg késik a hurrikánok után

Áram nélkül maradt otthonok, romos, tető nélküli épületek és reményvesztett tekintetek – ennyi maradt Puerto Ricóból a Maria hurrikán tombolása után. A közösségi médiában szokás szerint főként a vihar érkezése előtt kerültek ki az aggódó és sajnálkozó posztok, tweetek, mint ahogyan az Irma és a Harvey esetében is. Ám amint elvonul a közvetlen veszély, az emberek mintha megfeledkeznének arról, hogy ilyenkor lenne igazán szükség a segítő kezekre.

A képgaléria megtekintése 15 fotó Maria végigtombolta a karibi térséget Fotó: MTI





























Donald Trump keddi Twitter-bejegyzésében például már korántsem az együttérző hangnem volt észlelhető; az elnök szerint Puerto Rico azért is került most ilyen nehéz helyzetbe, mert „már eleve borzalmas állapotban volt az infrastruktúrája” és „nagy része megsemmisült, ugyanakkor dollármilliárdokkal tartoznak a Wall Streetnek és a bankoknak, és ezt tiszteletben kelt tartani”. Az elektromos hálózat állapotán Trump szavaiból ítélve tehát még jó ideig nem fognak változtatni, hiszen a legfontosabb most az élelmiszerellátás, az ivóvíz biztosítása és a gyógyszerosztás. Kuba felajánlotta ugyan, hogy orvosokat és villanyszerelő-brigádokat küld Puerto Ricóra, de ennek megvalósításához Washington engedélye szükséges. A kormányzó, Ricardo Rossello attól tart, hogy tömegesen hagyják majd el a szigetet az emberek, ezért is kért azonnali intézkedést az amerikai elnöktől, aki a fenti választ adta. Rossello hangsúlyozta, hogy a Puerto Ricó-iak amerikai állampolgárok, akik ha nem kapnak valamilyen kézzelfogható támogatást, hamarosan megindulnak az anyaországuk irányába. Pedig a szigetlakók megélhetése múlik a mihamarabbi helyreállításon – beleértve az Irma által lerombolt többi karibi szigetet is, hiszen a festői pálmafás vidék leginkább a turizmusból él. A hotelek nagy részét azonban elöntötte az áradás, a gyönyörű fehér homokos partokat pedig romok borítják. A trópusi ciklonok által megtépázott Puerto Rico egyetlen esélye a 120 milliárd dolláros adósság törlesztésére az idegenforgalom mihamarabbi újraélesztése.

A demokraták részéről időközben megkezdődött a Maria sújtotta karibi sziget támogatása – Hillary Clinton felszólította a védelmi minisztériumot, hogy küldjenek egy haditengerészeti orvosi hajót Puerto Ricóra. A szintén demokrata Nancy Pelosi pedig a republikánusokat kérte, hogy a krízis elhárításának idejére fogjanak össze velük, és küldjenek segélycsomagokat Puerto Ricóra. Pelosi szerint Trump reakciója nem volt elég gyors és a szigeteken élő amerikaiak igenis megérdemlik a feltétel nélküli és azonnali segítséget. Erre szükség is lenne a térségben, és nemcsak az Egyesült Államokhoz tartozó részeken, hanem mindenhol, ahol bajba jutottak a lakosok.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Az igazi katasztrófa ugyanis sokszor csak a természeti csapás után következik. Gondoljunk csak a hét évvel ezelőtti haiti földrengésre. Ezt követően ugyanis majdnem tízezren vesztették életüket kolerában, amelyet éppen a segítséget kínáló ENSZ emberei vihettek be a szigetre, ahol ez a járvány évszázadokig ismeretlen volt. Vagy jusson eszünkbe Nepál, ahol két évvel ezelőtt pusztított földrengés. Több mint hétezren vesztették életüket, és még mindig nem sikerült teljesen helyrehozni a károkat. Haitiről és Nepálról persze már rég megfeledkeztek a közösségi médiában, és valószínűleg ez a sors vár majd az idei hurrikánok által megtépázott szigetekre is.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.27.