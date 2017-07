Rosszak a kilátások McCain agydaganatával kapcsolatban

Átlagosan tizenkettő-tizennyolc hónapig lehet együtt élni a glioblasztomával, azzal a rosszindulatú agydaganattal, ami John McCain szenátort is megtámadta – közölte a New York Times. A republikánus politikus stábja szerdán jelentette be, hogy McCain súlyos beteg, és a múlt pénteken vérrögöt kellett eltávolítani a koponyájából.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A glioblasztoma az agydaganatok legagresszívebb változata. Kialakulásának oka ismeretlen, de annyi biztos, hogy az agyban jön létre, és nem máshonnan terjed át oda. Nem áll összefüggésben a melanómával, vagyis a bőrrákkal, amivel a múltban az arizonai szenátornak meg kellett küzdenie.

A tavalyi évben körülbelül 12 ezer új esetet diagnosztizáltak, de félő, hogy ez a szám a későbbiekben növekedni fog. Bár a tumor nagy részét el szokták távolítani műtéti úton, általában kevesebb mint egy éven belül visszatér, és újabb operációra van szükség. Miután pedig visszatér, meggyógyítani nemigen szokták tudni, és a kilátások ezért nagyon rossznak mondhatóak. Kezelés mellett átlagosan 12-18 hónapig lehet együtt élni vele. Edward M. Kennedy szenátor 2009-ben halt meg glioblasztomában, tizenöt hónappal azt követően, hogy a betegséget diagnosztizálták. Joseph R. Biden Jr. korábbi alelnök fia, Beau Biden 2015-ben szintén emiatt hunyt el, két évvel a kór felismerése után.

Dr. Mitchel Berger idegsebész, a Kaliforniai Egyetem glioblasztoma-szakértője szerint ha nagyon lassan is, de történt előrelépés a betegséggel kapcsolatban. Harminc évvel ezelőtt 1-2 százalék tudott csak együtt élni a betegséggel egy-két évnél tovább. Ma már legalább 25 százaléknyian vannak, akik háromtól öt évig, illetve még tovább életben maradnak.