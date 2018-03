Rózsaszín kanapék Kim Dzsongun páncélvonatán

Titokzatos kínai útja után Kim Dzsongun újra meglepőt húzott: bejelentették, hogy április 27-én csúcstalálkozót tart a két Korea. Az észak-koreai vezető és Mun Dzsein dél-koreai elnök a tervek szerint a Panmindzson nevű határfaluban tárgyal majd, a demilitarizált övezet déli részén. A találkozó történelmi, hiszen ilyen legutóbb 11 évvel ezelőtt történt, és a mai napig hadban álló két állam elmúlt hetvenéves történetében is csak kétszer. Kim Dzsongun ráadásul Kínában ismét megerősítette, hajlandó Donald Trump amerikai elnökkel is egy asztalhoz ülni, igaz, ennek időpontja és helyszíne még nem ismert. Nemrégiben az észak-koreai külügyminszter látogatott Svédországba, ami után megindultak a találgatások, hogy ott rendezhetik meg a csúcsot.

Közben a Koreai Központi Hírügynökség is ritka lépésre szánta rá magát: fényképeket közölt az észak-koreai diktátor utazáshoz használt, zöld, páncélozott vonatáról. A jármű belülről már korántsem olyan zord. A hosszú folyosón elsötétített, de függönyökkel díszített ablakok előtt hatalmas rózsaszín bőrkanapékon nyújtózhatnak el az utasok. Kim Dzsongun igyekezett a békülés jegyében a jobb arcát mutatni: az egyik felvételen nagy mosollyal búcsúzik kínai vendéglátóitól, az ablakból kihajolva, és felesége, Ri Szoldzsu is többször feltűnik a képeken.

A vonatról egyébként az a hír járja, hogy páncélzata miatt olyan nehéz, hogy legfeljebb 60 km/h-s sebességgel tud haladni. Mivel Peking és Phenjan légvonalban is több mint 500 kilométerre fekszik egymástól, vasúttal jó pár (nagyjából 12–14) órát el kellett zötykölődnie az észak-koreai vezetőnek. Nem is csoda, hogy nem túl gyakran utazik, 2011-es hatalomra kerülése óta most hagyta el először – hivatalosan – hazáját. A vonat nemzetközi utat legutóbb éppen 2011-ben tett meg, akkor apja, Kim Dzsongil Moszkváig zakatolt, hogy találkozzon Dmitrij Medvegyevvel. Hogy akkor miért nem repülnek? Valószínűleg biztonsági megfontolásokból. Állítólag erre így is fokozottan ügyelnek, a páncélvonat előtt például megy egy másik szerelvény, amely felderíti, hogy rendben vannak-e a sínek, nincs-e váratlan akadály, és halad egy mögötte is, amely a testőrséget és más személyzetet szállít.

Azért az út így sem olyan, mint egy magyar személyvonat a munkaidő lejárta után. Az a pletyka is járja, hogy az elnöki vasparipán helyet kapott konferencia- és fogadóterem (talán ez látható a képeken), hálószobák, de műholdas telefonnal és síkképernyős televízióval is felszerelték. Meg nem erősített információk szerint arra is ügyeltek, hogy a nemzetközi konyha legfinomabb fogásait is fel tudják szolgálni, ahogy mindig van a szerelvényeken burgundi vörösbor is.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.31.