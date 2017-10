Semjén Zsolt vadászcimborája tiszteletbeli konzul lett

A vadászatokért rajongó Semjén Zsolt egy nemzetközi szafarikat szervező cég vezetőjét nevezhette ki Magyarország tiszteletbeli konzuljának. A dél-törökországi Antalya városában újra nyitott magyar irodáról korábban az MTI számolt be. Mint írták, a magyar miniszterelnök-helyettes Kaan Karakaya idegenforgalomban tevékenykedő török üzletembert nevezte ki tiszteletbeli konzulnak. Semjén szerint az újranyitott hivatalnak kiemelt szerepe lesz a Magyarország és Törökország közötti turizmus fellendítésében, a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésében, a kereskedelem élénkítésében és a magyar állampolgárok érdekvédelmében is.

Kaan Karakaya-nak valóban van tapasztalata az idegenforgalomban, ő a vezetője a Shikar Safaris Zrt.-nek. A cég 1996 óta foglalkozik vadászatok szervezésével, honlapjuk szerint mára tizenhét helyszínen, köztük Magyarországon is jelen vannak. Semjén Zsolt régi ismerőse a török vadászmogulnak. A 2011-es Fegyver, horgászat, vadászat nemzetközi kiállítást a miniszterelnökhelyettes Kaan Karakaya-val közösen nyitotta meg. Az interneten is elérhető Magyar vadászlap beszámolója „a világ hegyivadász expedícióinak legnagyobb szervezőjeként” mutatta be az eseményen felszólaló Karakayan-t.

Semjén Zsolt vadásztársának csütörtöki, ünnepélyes beiktatásán hangsúlyozta: az utóbbi évek során Magyarország és Törökország kapcsolatai immár a stratégiai partnerség – azaz a kölcsönös értékek, érdekek és bizalom – jegyében fejlődnek. A politikus elmondta: Budapest és Ankara célja az, hogy minél több nagy volumenű és hosszú távon is meghatározó közös projektet indítson be mindenekelőtt a gazdaság, de más, kölcsönös érdeklődésre számot tartó területen is.

Ezt a törekvést tükrözte, illetve erősítette szerinte Orbán Viktor miniszterelnök június végi ankarai látogatása és a Magyar-Török Felső Szintű Stratégiai Együttműködési Tanács ehhez kapcsolódó harmadik ülése.

Semjén Zsolt kifejtette: a kétoldalú turizmus fejlődése országaink között nem csupán anyagi haszonnal jár, hanem a civil kapcsolatok további bővüléséhez is vezet. Jelezte azt is: a magyar kormány elhatározott szándéka, hogy Törökországban tovább bővítse a tiszteletbeli konzulok hálózatát.