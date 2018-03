Semmilyen módszertől nem riadt vissza a Cambridge Analytica

Egyre gyűrűződik a botrány a Cambridge Analytica nevű adatkutató cég körül, miután a brit Channel 4 újságírói ügyfélnek adták ki magukat és így felvételeket készítettek arról, amint a cég vezetői különböző módszereket ajánlanak nekik a kívánt cél elérése érdekében. A rejtett kamerával felszerelt riporterek azt mondták, hogy a Srí Lanka-i választásokat szeretnék megnyerni, ezért fordultak a Cambridge Analyticához.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az egész eset pikantériája, hogy Steve Bannon, Donald Trump egykori kampányfőnöke és tanácsadója volt az adatkutató cég egyik fő finanszírozója, később pedig alelnöki pozíciót töltött be a vállalatnál. A cég vezetője, Alexander Nix elmondása alapján az elnökválasztás alatt a korábban megvásárolt, 50 millió Facebook-felhasználó adatait arra használták, hogy kiszűrhessék a meggyőzhető szavazókat és rávegyék őket például a Trump-kampány támogatására. A birtokukban lévő profilok birtokosainak gyakorlatilag személyre szabott politikai hirdetéseket küldtek. A céget azzal gyanúsítják, hogy nem tartották tiszteletben a demokráciát és manipulálták az emberek döntéseit több alkalommal és több országban is – többek között a brexitkampány során.

A Cambridge Analytica bizony nem válogatott az eszközökben. A fent említett újságírók többször találkoztak Alex Taylorral és Mark Turnbullal, akik a vállalat felső vezetői közé tartoznak. A beszélgetések során kiderült, hogy a cég a kenyai választásokba is beleavatkozott – 2013-ban és a 2017-ben kétszer terveztek új arculatot a velük együttműködő pártnak, megírták az összes beszédüket, és egyénre szabott hirdetésekkel kampányoltak. Tehát ha például valaki fegyvertartáspárti posztokat lájkolt és ilyen jellegű oldalakat nézegetett, akkor csodák csodájára Trump erre vonatkozó beszédeit látta felbukkanni egyre gyakrabban az üzenőfalán. A találkozók során a cég vezetői egyre nyíltabban beszéltek „piszkos módszereikről”, például, hogy vannak embereik, akik mindenkiről elő tudnak ásni valamilyen kínos részletet a múltjából és a megfelelő időpontban eljuttatják azt a nyilvánossághoz – persze csak nagyon diszkréten. Mert ha valakinek feltűnik, hogy „amit lát, az propaganda, akkor azonnal elkezd majd gondolkodni, hogy ki tehette ezt”. Turnbull azt is elmondta, hogy nem a tények a fontosak, hanem az emberek legsötétebb félelmei – ezeket „megragadva lehet manipulálni őket”.

Az egyeztetések során a cég vezetői elmondták, hogy az sem akadály, ha a kívánt cél eléréséhez be kell mocskolni az ellenfelet. Az eszközök tárháza korlátlan, például ukrán prostituáltakkal is kapcsolatba lehet hozni a kiszemelt személyt, és máris kész a szaftos szexbotrány. De ha ez nem szimpatikus, akkor korrupciós vádakat is könnyűszerrel koholnak bárkiről. Kiemelték, hogy fontos, hogy az ilyen átveréseknél videofelvétel is készüljön a célszemélyről, mert az úgy „hitelesebb” és persze azt is, hogy ők gyakran dolgoznak hamis személyi igazolvánnyal az egyes projektek során. Azzal is dicsekedtek, hogy elképesztő gyakorlatuk van az ilyen jellegű átverésekben. A felvételen egy meg nem nevezett kelet-európai országról is szó esik, ahol nagyon-nagyon sikeresen dolgoztak egy másik szervezettel, és ahol senkinek sem tűnt fel, hogy ott vannak. „Láthatatlanul érkeztünk, elvégeztük a munkát és láthatatlanul is távoztunk, és nagyon sikeres volt a végeredmény” – hallható a videón. Amikor pedig eljutottak a szerződéskötésig, az álruhás klienseik aggódást színleltek, amelyre Turnbullék szemrebbenés nélkül azt mondták, hogy természetesen más név alatt is megköthető velük a hivatalos egyezmény.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

A botrány természetesen a Facebookra is azonnali hatást gyakorolt – a cég hétfőn 40 milliárd dollárt veszített az értékéből, a részvényeik árfolyama aznap csaknem 7 százalékos mínuszban zárt. A közösségi médiában #DeleteFacebook, vagyis „Töröld a Facebookot!” hashtaggel indult kampány a Cambridge Analyticáról kiderült információk miatt. Többek között a brit képviselők is azzal vádolják Mark Zuckerberget, hogy megtévesztette az embereket, és felszólították, hogy adjon magyarázatot a napvilágot látott információkra. Ugyanígy tett az Európai Parlament is. „A Facebooknak egyértelművé kell tennie az 500 millió uniós polgár képviselői előtt, hogy a személyes adataikat nem használják fel a demokrácia manipulálására” – írta az EP néppárti olasz elnöke, Antonio Tajani a Twitteren. Emellett közölte, meghívták Mark Zuckerberget az EP-be, hogy adjon magyarázatot a botrányban felmerült vádakra. De Zuckerberg napok óta csak hallgat.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.21.