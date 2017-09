Senkit nem akart megsérteni a Lidl, ám hatalmas botrányt kavart

Határokon átívelő döbbenetet váltott ki, hogy a német Lidl áruházlánc eltüntette a keresztet az általa forgalmazott görög specialitás, a muszaka csomagolásán látható templomról. A botrányt a belga RTL hírműsora, illetve egy, a riporterüknek nyilatkozó vásárló váltotta ki augusztus legvégén, és a hír gyorsan bejárta az internetet, egyre-másra születnek az áruházat elítélő vélemények. A közösségi hálóra feltöltött képekből kiderült, hogy a kereskedelmi lánc nemcsak a padlizsános ínyencfalatot, a muszakát, hanem az Eridanous termékcsaládba tartozó számos, a görög konyhából jól ismert cikkéről is levette a keresztet. Számos más termék mellett az olívaolaj, az olívabogyó, a tzatziki, a karamellizált mandula, a pisztácia is a keresztény jelkép nélkül maradt. Az Anasztaszisz (Feltámadás) templom rendkívül népszerű turisztikai látványosság Szantorini szigetén, felkapott a házasságkötést szervező cégek körében is, tehát könnyen azonosítható volt, hogy a Lidl melyik görög nevezetességet alakította át a világnézeti semlegesség jegyében.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A beavatkozás azért rendkívül kínos, mert a Németországban, Belgiumban, Nagy-Britanniában, Csehországban is forgalmazott termékcsaládot az eredeti görög termék felirat alatt reklámozta a Lidl, ám a képpel éppen a görögök – nem mellesleg a keresztények – önérzetébe sikerült belegázolni, és az eredetiség mibenléte is merőben új dimenzióba került.

Az otromba, utólagos grafikai beavatkozást a multicég a jelek szerint helybenhagyta, a brit Lidl közleményében – amely művészi munkának nevezte a retusálást – csak sajnálkozásra futotta. Egyben megígérték, hogy a jövőbeli csomagolásaik tervezésénél figyelembe fogják venni a visszajelzéseket. A botrány híre eljutott az óceánon túlra is, a görög diaszpórának szóló angol nyelvű ausztrál Neosz Koszmosz hírportál általánosságban azt javasolja a cégeknek, hogy ha el akarják kerülni a balhét, és terméküket Görögországgal akarják népszerűsíteni, egyszerűen hagyják ki a kérdésből a vallást, és válasszanak a rengeteg más görög nevezetesség közül.

Csehországban máris politikai magasságokba küzdötte fel magát az ügy, és a prágai püspök, Dominik Duka is állást foglalt, támogatásáról biztosítva a prágai görög nagykövetet. Marian Jurecka kereszténydemokrata mezőgazdasági miniszter közvetetten bojkottra szólította fel az embereket. Egy kicsi, antiglobalista-patrióta párt aktivistája, Jirí Vítek pedig olyan fotókat posztolt saját Facebook-oldalára, amelyen sárga színű szigetelőszalagból ragasztott méretes keresztek díszítenek egy feltehetően prágai Lidl-üzlet bejáratát. Azt nem részletezte, hogy az ellenakcióért ki a felelős.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Az MTI beszámolója szerint hétfőn a morvaországi Olmützben lévő egyik Lidl-üzletbe egy férfi kezében egy nagy görög keresztet tartva, papi ruhában tért be. A szupermarket vezetője hívta a rendőrséget, de közbeavatkozásra nem volt szükség, a férfi idővel kivonult az üzletből. Az üzletvezető szerint a férfi megjelenésével félelmet keltett a vásárolókban, azzal zaklatta őket, hogy megáldotta a termékeket. A férfi később Facebook-oldalán kifejtette: zokon vette, hogy a szupermarket törölte reklámfotóin a kereszteket Szantorini jellegzetes ortodox templomainak tetejéről.

A gasztronómiai hagyományokból kultúrától függetlenül nagy munka volna gyökerestül kiirtani a vallási vonatkozásokat, a kereskedelmi láncok mégis időről időre megpróbálkoznak azzal, hogy egy-egy régi elnevezést újramarketingeljenek. Idén tavasszal a 190 éves múltra visszatekintő, brit alapítású, a New York-i tőzsdén jegyzett csokoládéóriás, a Cadbury nevezte át a britek által szinte nemzeti sportként űzött húsvéti tojáskeresést, így lett nagy brit tojáskeresés az akció neve, amelynek keretében kastélyparkokban, vadasparkokban a húsvét szótól megfosztott terméknevű csokitojásokat lehetett keresni a nagy cég szponzorálásában. A csokigyár itt nem volt szívbajos, azt nyilatkozták, a lépéssel a nem keresztények felé akartak nyitni, hitre való megkülönböztetés nélkül hívva nassolásra az embereket. A tojás-gate akkor annyira felizzította a közbeszédet, hogy még Theresa May kormányfő is kénytelen volt állást foglalni, ő nevetségesnek nevezte a húsvét szó eltávolítását.

Hasonló vita osztja meg az új-zélandiakat. Az angolszász világban ismert, csokoládéval vagy lekvárral töltött keresztes cipót például évszázadok óta nagypéntekre sütik, hogy Krisztus szenvedésére emlékeztessen, illetve betegeknek is javallott volt belőle enni, hogy meggyógyulhassanak. Viszont a szigetországban újra és újra előkerül a vita, hogy ezt a finomságot csak böjti időben vagy egész évben lehet-e sütni, vagy ha nem a böjtben kerül a polcokra, lehet-e keresztes cipónak hívni.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.05.