Sikerült a Me Too kampányt belopni a bolgár uniós elnökségbe

A közösségi média bugyraiban okostelefonnal turkáló felhasználó teljes joggal érzékelheti, hogy a nőzaklatási ügy Me Too címkével ellátott, napról napra újratermelődő hírelemeinek megosztásával online láthatóságot lehet szerezni. Vagyis ha különböző felületeken az újabb zaklatási gyanúsításokkal, az ezekre adott aktivista reakciókkal foglalkozó híreket osztunk meg, akkor nagyobb eséllyel kerülünk be mi magunk is a hírfolyamba, véleményvezérekké, divatos szóval influencerekké válhatunk. Különösen jó pozícióból indulunk, ha éppenséggel mi magunk is politikusok vagyunk, és nem feszengünk az online térben.

A Twitteren 20 ezer követővel bíró francia zöldpárti politikus, Karima Delli Európai parlamenti képviselő ezennel úgy gondolta, hogy jó ötlet a bolgár uniós elnökséget a Me Too címkéjével népszerűsíteni. Ezt azért gondolhatta így - bár ez csak feltételezés - mert a bolgár uniós elnökség imázsfilmjében szereplő férfival szemben a vonaton leülő lány a sajátos bolgár fejrázással nyugtáz valamit. A narrátor segít, elmondja, hogy mikor először találkozol vele (Bulgáriával), talán félreérted. De ne feledd, itt a nem igent is jelenthet. A fiatalok gyorsan egy nevezőre kerülnek, együtt fedezik fel az országot.

Na de pont ez a momentum bizonyult feldolgozhatatlannak a francia politikusnak, mert számára a nem ugye nemet jelent (No means No - a feminista aktivisták egyik legfőbb hívószava). Twitter-fiókján azonnal vitába szállt a bolgárok hagyományos fej-ingatásával és azt írta, egy nem soha nem jelenthet igent! Ezért a film betiltására szólított fel.

Ilyen erővel persze az absztinens-lobbi is kérhetné a film betiltását, mert a narrátor ivászatra szólít (Na zdrave!), sőt, mint mondja, mindezt egészségük megtartásának érdekében teszik a bolgárok. A pár egy templomba is benyit, és a lány átszellemült arca arra enged következtetni, hogy imádkozik. Ez is felháboríthat sokakat. A világnézeti semlegesség jegyében ezért kérhetné bármelyik nagyon felvilágosult szervezet, hogy a kisfilmben látható kereszteket blőrözzék ki gyorsan.

A videó egyébként imázsfilmnek nagyon hosszú, és nem is az uniós elnökségről szól, hanem az ország látnivalóiról. Lerí róla, hogy idegenforgalmi céllal készítették, de a turizmusban dolgozó kreatív és PR-kollégák nagyon odatették magukat, aki megnézi, már foglalná is a fapados jegyet.

Ugyanakkor érdemes mélyebbre ásni a négy perces film rétegeiben, amely a bolgár tengerpartot, a hegyvidéket, síparadicsomát, aranyos falvait is felvillantja. A narrátor egy ponton hatalmas fricskát dob a bioételeken vegetáló jóléti fogyasztóknak. Amikor véletlenül egy faluba téved az ifjú szerelmespár, a hang azt mondja: „Nagymamáink nem értik, mi az az organikus élelmiszer. Az nekik egyszerűen csak étel.”

De narrátor továbbra sem kegyelmez, egyre konkrétabban tolja előre saját magát és a sajátos Kelet-európai életérzést. A film mégis itt lép szintet: „Mindenről megvan a véleményünk, de örömmel halljuk az Önökét is.” És itt már nem lehet elvonatkoztatni az aktuálpolitikától, a Kelet- és Közép-európai tagállamok sajátos mai hozzáállásától az uniós együttműködéshez, a folyamatosan hangoztatott különutasság éreztetésétől. A mondatot Orbán Viktortól vagy lengyel kollégájától, Mateusz Morawieckitől is simán el tudnánk képzelni. De csütörtök óta azt is tudjuk, Bojko Boriszov bolgár kormányfő is biztosan ezt a vonalat fogja képviselni, mert kerek perec kijelentette, amíg ők a soros elnökök, a Lengyelország elleni uniós büntetőintézkedések biztosan nem kerülnek asztalra. Rendben, a film végszava az Együtt erősek vagyunk (United we stand strong), amelyet valóban legtöbbet Donald Tusk és Jean-Claude Juncker hajtogatott mostanában, de mi van akkor, ha ezt a mondatot a bolgár elnökség csak a keleti tagállamokra érti?

Megannyi, a nyugalom megzavarására alkalmas kérdés, idegesítő mondat és felháborító képi tartalom. Csoda, hogy mindez így, ebben a formában átcsúszhatott a gondolatrendőrség röntgenszemei alatt.