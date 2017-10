Sorra ébrednek fel az Iszlám Állam alvó szupersejtjei

Félelmetes akciókat produkál újabban az Iszlám Állam: a terroristák mélyen a frontvonalak mögött, az ellenség hátországában foglaltak vissza területeket, köztük egy keresztény várost is. Egyre több jel utal arra, hogy a terrorkalifátus bekerítése sikertelen volt, mert a dzsihadisták civilnek álcázták magukat a területeik visszafoglalásakor. A terrorista sejtek most akcióba léptek.

Nem várt lépésekre szánta el magát az Iszlám Állam (IÁ) azok után, hogy a szíriai kormányerők szeptember elején áttörték Dajr ez-Zaur körül az ostromzárat, majd célba vették a dzsihadisták új központját, el-Majadint. A terrorszervezet múlt évben likvidált szóvivőjéről, Abu Mohammad al-Adnaniról elnevezett hadművelet során a dzsihadisták szeptember végén visszafoglalták a kormányerőktől a Dajr ez-Zaurba vezető útvonal egy részét, de a korábban tőlük visszafoglalt asz-Szukna városát és a közelben lévő T-3 légibázist is tűz alá vették. A támadás erejét mutatja, hogy a terroristák az akciókban megölték a szíriai kormányerők legalább 58 tagját.

Ez azonban csak egy része volt annak az akciónak, melynek fő célja az volt, hogy a szíriai kormányerők előrenyomulását lassítsák Kelet-Szíriában. Ugyanis szeptember 29-én el-Karjatejn városában – ami egyébként 150 kilométerrel a szíriai kormányerők frontvonalai mögött helyezkedik el – egyszer csak akcióba lépett az IÁ egyik sejtje, és elfoglalta az egész települést. A támadás teljesen váratlanul érte a kormányerőket, akik már korábban elhagyták a várost abban a tudatban, hogy a többségében keresztény lakosok most már biztonságban lesznek.

Újra a terroristák kezén a keresztény város

A csaknem tizenötezer lelket számláló el-Karjatejn jelentőségét az adja, hogy stratégiai helyen fekszik az ország északi és déli része között. Így annak ellenére, hogy kezdetben ki tudott maradni a kormányerők és a lázadók közti konfliktusból, később mindkét fél a saját céljaira használta a települést. A lázadók azon keresztül szállítottak fegyvereket a harcosaiknak Damaszkusz felé, a kormányerők pedig innen küldtek erősítést az ország északi és nyugati részére.

2015 augusztusában azonban az IÁ elfoglalta a várost: a kormányerők és a dzsihadisták közti összecsapásban meghalt ugyan az ostromot vezető Abu Hasszán Al-Hatami, a terroristák végül győztek. Ezzel megkezdődött a helyi keresztények kálváriája: az iszlamisták már ebben a hónapban elraboltak 230 helyi civilt, köztük hatvan keresztényt.

De azok a keresztények sem jártak jobban, akiknek a terroristák először megkegyelmeztek. Nekik az IÁ felajánlotta: ha aláírnak egy behódolási szerződést, akkor nem lesznek rabszolgák, és nem ölik meg őket. Az aláírók ezzel a „dimmaszerződéssel” lényegében elismerték, hogy alsóbbrendűek, mint a muszlimok, továbbá vállalták, hogy adót fognak fizetni az IÁ-nak. Fél évvel az orosz beavatkozás után, 2016 áprilisában aztán fordult a kocka. A kormányerők fokozatosan, több oldalról bekerítették a várost, majd orosz légi támogatás mellett felszabadították a sokat szenvedett várost.

Az IÁ hírügynöksége által közzétett képekből a beszámolók arra következtetnek, hogy a várost most az Iszlám Állam nagyjából száz fős alvó sejtje vette birtokba. A terrorsejtekre korántsem jellemző méretű csoport tagjai korábban civilnek adták ki magukat, majd egyszer csak tüzet nyitottak a kormányerők alakulataira, melynek során több tucat katonával végeztek. A meglepetés erejét mutatja, hogy a kormánykatonáknak még ki is kellett vonulniuk a városból annak ellenére, hogy a terroristáknak csak kézifegyvereik vannak. Mivel a szíriai hadsereg emberhiánnyal küzd, a keresztény város visszafoglalása lassan már két hete várat magára.

Terroristák a semmiből

Ennél jóval különösebb támadás történt hétfőn a lázadók által ellenőrzött Idlib tartománytól keletre. Itt az IÁ fegyveresei egyszer csak átvették tizenkét falu felett az ellenőrzést, amelyeket korábban a Tahrír-es-Sám (HTS) foglalt el – ennek a dzsihadista szövetségnek a tagja a Fatah es-Sám, az al-Kaidával kapcsolatban álló egykori an-Nuszra Front is. Hogy honnan tűntek fel ezek a harcosok, továbbra is rejtély, mindenesetre a HTS azzal vádolta Damaszkuszt, hogy szabad átjárást adtak a területükön az IÁ harcosainak, akik egyébként harci járművekkel is rendelkeztek. Így jelenleg is folynak az összecsapások a két dzsihadista csoport között.

Az IÁ terroristasejtjei ugyan rendszeresen követnek el merényleteket szerte a világban, ilyen erejű, területszerzéssel egybekötött támadásra már régen volt példa. A terrorkalifátusnak persze még mindig vannak „külterületei” a térségben, elég csak a Damaszkusztól nem messze lévő Jarmúk-táborra, vagy a Golán-fennsík mellett lévő IÁ-fiókszervezetre gondolni, de az egyiptomi Sínai-félsziget északi részét is ez a terrorszervezet ellenőrzi. A IÁ új területszerző akciói most azt is megmutatták, hogy a bekerítő stratégia csak részben volt sikeres, ugyanis a terrorszervezet még idejében gondoskodott arról, hogy az alvó sejtjeit szétszórja a régióban.