Steve Bannon állítólag hősnek tartja Orbán Viktort

Európában turnézik Steve Bannon, a Fehér Ház egykori nemzetbiztonsági tanácsadója, Donald Trump amerikai elnök választási kampányának egyik főideológusa. Svájci és olaszországi látogatásait követően a franciaországi Lille-ben, a radikális Nemzeti Front kongresszusán bukkant fel, ahol beszédet is mondott – írja a liberális The Washington Post.

– Megfigyelőként jöttem Európába, hogy tanuljak – jelentette ki Bannon. – Rájöttem, hogy önök egy világszintű mozgalom részei, amely nagyobb Franciaországnál, nagyobb Olaszországnál, nagyobb Magyarországnál, mindnél óriásibb. A történelem a mi oldalunkon áll – mondta Marine Le Pen pártjának, hozzátéve, hogy utóbbi miatt sorozatos győzelmeket fognak aratni.

A beszéd azért is volt érdekes, mert a hagyományos republikánus elit által megvetett Bannon azután beszélt a Nemzeti Front kongresszusán, hogy a múlt hónapban a republikánusok éves konferenciáján (CPAC) felszólalt Marion-Maréchal Le Pen, a Nemzeti Front elnökének unokahúga. A pártkongresszus célja egyébként a tavalyi elnökválasztási vereség után a Nemzeti Front imázsának megváltoztatása – úgy fest, akár új neve is lehet az alakulatnak, amelyet Marine apja, az antiszemita Jean-Marie Le Pen alapított 1972-ben.

Bannon belső köreiből a szintén liberális The New York Times úgy értesült, hogy az egykori Trump-tanácsadó szeretne találkozni Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel is a hétvégén. Bannon a lap kérdésére nem erősítette meg, de nem is cáfolta, mindenesetre azt elárulta, csodálója Orbánnak, akit „hősnek” tart, „a színtér legjelentősebb figurájának”.