Stratégiai bombázókkal üzentek az amerikaiak Észak-Koreának

Két B–1B Lancer típusú amerikai stratégiai bombázó gyakorlatozott a dél-koreai légierő egységeivel közösen az észak-koreai demarkációs vonal közelében – jelentette szombaton a Yonhap dél-koreai hírügynökség szöuli védelmi tisztségviselőkre hivatkozva.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A szuperszonikus, vagyis hangsebességnél gyorsabban repülő, nukleáris fegyvereket is hordozni képes gépek feltűnése egyértelmű figyelmeztetés volt Phenjannak, válasz a héten végrehajtott észak-koreai ballisztikusrakéta-tesztre.

A csendes-óceáni Guamról felszállt amerikai bombázókat a dél-koreai légierő F–15-ös és F–16-os típusú harci repülőgépei kísérték. A közös manőveren a pilóták észak-koreai célpontok támadását gyakorolták – emelte ki a Yonhap hírügynökség.

A phenjani rezsim július 4-én, az amerikai függetlenség napján, röviddel a hamburgi G20-csúcsot megelőzően tesztelte első interkontinentális rakétáját.

Donald Trump amerikai elnök határozott választ ígért Kim Dzsong Un észak-koreai vezető provokációira. Washington egyebek mellett attól tart, hogy az izolált kommunista rezsim nukleáris robbanófejek hordozására képes interkontinentális rakétákat fejleszt, amelyekkel elérheti az Egyesült Államokat.

Az észak-koreai célpontok megközelítése előtt a két B–1B bombázó elrepült a vitatott hovatartozású Dél-Kínai-tenger felett is. Ezzel az amerikai vezetés a kínaiaknak is üzent, akik a sajátjuknak tekintik a tenger egyes szigetcsoportjait, ami feszültséget okoz Tajvannal, Japánnal és a Fülöp-szigetekkel is.