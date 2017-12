Szamurájkardos mészárlás egy tokiói szentélyben

Brutális gyilkosság áldozata lett egy papnő egy tokiói sintóista szentélyben; az áldozatot testvére ölte meg egy szamurájkarddal. A helyi rendőrség információi szerint az 56 éves gyilkos felesége is részt vett a brutális merényletben – a férfi a helyszínen vele és a szentély egy másik helyiségében magával is végzett, ugyanazt a fegyvert használva, mint amellyel a nővérét megölte.

Gyorsan bejárta a nemzetközi sajtót a kegyetlen mészárlás híre, hiszen a világ egyik legrégebbi és legbékésebbnek tartott vallási irányzatának papnője, Japán egyik legpatinásabb szentélyének a vezetője volt az áldozat. A Tarantino-filmekbe illő vérengzés oka feltehetően az intézmény vezetéséért már hosszú évek óta folyó testvérháború, hatalmi harc.

Generációk óta a Tomioka-dinasztia vezeti a szentélyt, amely viseli is a család nevét. A feltételezett támadó, Tomioka Sigenaga is dolgozott itt tíz éven keresztül, a 90-es évek elejétől. Csakhogy apja 2001-ben elvette tőle a tisztséget, mert valamiért nem látta rá méltónak a fiát, és inkább lányát nevezte meg utódjaként. A sértett férfi képtelen volt földolgozni a történteket és szégyenét, így bosszút forralt testvére ellen, akit éveken keresztül zaklatott fenyegető leveleivel.

Üzeneteiben gyakran utalt rá, hogy „a pokolba fogja küldeni testvérét”, mert elvette tőle, ami eredetileg őt illetné – 2006-ban emiatt eljárás is indult ellene, és letartóztatták. A sintóista papnőt végül az apa nyugdíjba vonulása után, 2010-ben nevezték ki hivatalosan a lenyűgöző szentély vezetésére. A helyi média szerint azonban az elmérgesedett viszály az évek során mit sem csillapodott a testvérpár között.

Keserűségében Tomioka Sigenaga végül úgy döntött, ha ő nem lehet a templom vezetője, végez testvérével, aki elfoglalta a helyét. Egy szamurájkarddal érkezett a helyszínre, és halálra szúrta 58 éves nővérét – először a mellkasába nyomta a kardot, mély sebet ejtve egészen a nő nyakáig. Ezután végzett feleségével és magával is. A szentélybe kiérkező rendőrök megtalálták a véres szamurájkardot is a három holttest mellett. Tomioka felesége a gyilkosság előtt a papnő sofőrjét is megszúrta, aki félelmében elmenekült a helyszínről, vérnyomokat hagyva a templom melletti úton. Sérülései az orvosi vizsgálatok alapján súlyosak, de nem életveszélyesek.

Egészen 1627-re nyúlik vissza a Tomioka-templom története. Ez a szentély hozta divatba az olyan szumóversenyeket is, amelyeket azért rendeznek, hogy adományokat gyűjtsenek. Ezt a szokást azóta sok sintóista templom átvette Japán-szerte. A szentély patinás hírneve miatt a japán császár és császárné is tiszteletét tette itt 2012-ben. Azt, hogy ki kerül Tomioka Nagakó helyére, még nem lehet tudni.

A szentélyben történt szomorú eset nem az első példa arra, amikor Japánban vallási okból gyilkol valaki. Az Aum Sinrikjó nevű japán szekta nevét először 1995-ben ismerte meg a világ, amikor március 20-án a vak Aszahara Sokó guru által vezetett vallási csoport szaringázzal merényletet hajtott végre a tokiói metróban. Tizenhárman meghaltak, és több ezren megsérültek – a kegyetlen tömeggyilkosság az egész világot megdöbbentette. A szekta utolsó vezető tagját, Endó Szeiicsit tizenhat évvel a támadás után halára ítélte a legfelsőbb bíróság, mert – bár közvetlenül nem vett részt a merényletben – segédkezett a mérges gáz előállításában. (A szarinnak más idegmérgekhez képest is igen nagy az illékonysága. Legnagyobb veszélyt a belélegzése és a bőrön keresztüli felszívódása jelenti, még gőzkoncentrációja is azonnal behatol a bőrbe. Azok az emberek, akik nem halálos dózist kapnak, de elmarad azonnali, megfelelő orvosi kezelésük, maradandó neurológiai károsodást szenvedhetnek. Ezt a mérget eredetileg a nácik használták.) Ítélethirdetéskor a bíró nyomatékosította, hogy a fanatikus irányzatot követő szekta extrém módon antiszociális viselkedést tanúsított, teljességgel semmibe vették az emberi élet értékét. Az Aum Sinrikjó egy furcsa vallási egyveleg – alapítói a kereszténységből és a buddhizmusból is átvettek tanokat, amelyekhez hozzákeverték Nostradamus jóslatait. Az irányzat eredeti vezetője, Aszahara egy 1992-ben kiadott könyvében önmagát Krisztusnak nevezte, és Japán egyetlen megvilágosodott mesterének tartotta.

Titokban azóta is működik a szekta; idén novemberben a japán rendőrség nyomozása során kiderült, hogy egészen furcsa módon jógaórákon próbáltak újabb tagokat beszerezni. Ráadásul ha valaki tagságot szeretne szerezni a bizarr szervezetben, alaposan ki kell nyitnia a pénztárcáját – a tagsági díj több tízezer jen is lehet. A nyomozás során öt „irodát” is találtak, amelyeket a vallási csoport működtetett.

