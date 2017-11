Szélhámos Esterházy grófnő kilincsel a brit úri szalonokban

Her Imperial Highness, őcsászári felsége – a háta mögött többen csak így hívják a Londonban élő nőt, aki nyilvánosan Countess Ilona Esterházyként, Esterházy grófnőként szerepel a londoni magyar és brit arisztokrácia találkozóin, jótékonysági rendezvényein.

Az ironikus HIH megnevezés arra utal, hogy a hetvennyolc éves asszonynak elvileg magasabb fokú tiszteletadás járna, mint az angol királynőnek: a szóbeszéd és saját állítása szerint ő ugyanis Habsburg Ottó lánya, és mint császári leszármazottnak, megilletné az Imperial megnevezés is.

Nem meglepő, ha mindez túl soknak tűnik: még nemesi körökben is lehetetlen, hogy valaki egyszerre legyen egy Habsburg és egy Esterházy apa leszármazottja. Ráadásul az így törvénytelen friggyel meggyanúsított Habsburg Ottó a kérdéses időszakban, 1938-ban Ausztriában küzdött a nácik politikai terjeszkedése ellen.

Egyértelmű, hogy csaló

A Magyar Nemzet kérdésére Habsburg György, Ottó fia egyértelműen cáfolta, hogy családjuk bármilyen rokonságban állna az asszonnyal. „Hallottunk a hölgyről és a Londonban előadott meséiről. Családunknak sajnos nagy tapasztalata van olyan emberekkel kapcsolatban, akik megpróbálnak visszaélni a Habsburg névvel. Ilyenkor jogi úton próbálunk reagálni, de ez nagyon nehézkes folyamat, sok orvosi esettel találkozunk” – mesélte Habsburg György, aki ebben az ügyben is jogi válaszlépéseket tervez.

Levélben érdeklődtünk az Esterházyak hercegi és grófi ágánál is; visszajelzésük szerint senki, a Münchenben élő Esterházyak sem tudnak élő Ilona nevű grófnőről, bár a név valóban elterjedt volt családban.

Az asszony tehát bizonyítottan jogtalanul használja a nemesi címeket, és bár sok helyen magyar grófnőként említik, információink szerint még magyarul sem tud.

Ez azonban nem akadályozta meg abban, hogy komoly karriert fusson be: Londonban ugyan keveset tudnak a magyar és osztrák arisztokraták családtörténetéről, annál többre tartják a jól hangzó neveket. Információink szerint a helyi elit klubokban fenntartás nélkül elhitték a több sebből vérző legendát, és jelentős összegekkel támogatták az asszony által szervezett jótékonysági célú vacsorákat, illetve alapítványait. Hogy ez mennyire jó befektetésnek számít, azt jelzi, hogy a „grófnő” több mint harminc éve él vissza az Esterházyak nevével – ez alatt

több tízezer fontos bevételt gyűjthetett fizetős jótékonysági vacsorák és alapítványok révén, belépett a valódi arisztokrácia köreibe, és magával az állítólagos apával, Habsburg Ottóval is találkozhatott.

Határozott és jó szervező

A legenda nem sokat ért volna határozott kiállás és gyors észjárás nélkül, az Esterházy Ilonáról adott személyleírások pedig egyöntetűen intelligens, vakmerő és indulatos nőt mutatnak be. A magas, testes asszony idős kora ellenére is kirobbanó formában van: gyakran jelenik meg feltűnően ódivatú ruhában, ismerősei hóbortos, de harsány jelenségként írják le – és ami a lényeg, olyan emberként, aki kiválóan ért a szervezéshez.

Ezért fogadták szívesen jelentkezését 1992-ben a magyarbarát brit képviselőket és Londonban élő magyarokat összefogó British Hungarian Societynél, ahol hamarosan átvette a titkári teendőket.

„Kezdetben remekül koordinálta a Society eseményeit, egyeztetett az előadásokról, estélyeket szervezett az olyan nívós klubokban, mint az Atheneum. Tényleg hasznosította magát” - emlékezett vissza a kezdetekre Tarnóy Péter, az egyesület jelenlegi elnöke, aki itthon inkább a Jedlik Ányos Klaszter vezetőjeként ismert a médiában.

"Igazi darázsfészek"

Az elnökség és a titkárság közötti együttműködés azonban fokozatosan megromlott. Nevük elhallgatását kérő tagok szerint főleg azért, mert Ilona – már ha valóban így hívják – egyre nagyobb szerepet követelt magának, a térfoglalását bíráló tagok helyzete pedig fokozatosan ellehetetlenült a Society-ben, sőt, a civil életben is. Tudunk olyan orvos professzor chairman-ről, vagyis elnökről, akit ismeretlen személy hivatali visszaélés vádjával jelentett fel, miután elfajuló vitába keveredett a „grófnővel”. A professzor ezután fél évig nem gyakorolhatta hivatását, míg tisztázták a vádak alól.

A konfliktusokat jól mutatja Sir Bryan Cartlegde egykori brit nagykövet és egyesületi tag szerkesztőségünkhöz eljuttatott levele, amit 2007-ben a szervezet akkori elnökének címzett.

Öt elnök váltotta egymást az egyesület élén, öt teljesen eltérő hátterű és stílusú vezető, de mindegyikük számára nehézkes vagy egyenesen lehetetlen volt az együttműködés Ilona Esterházy-val. Volt közülük olyan, aki egyenesen darázsfészeknek nevezte a Society belső működését. Ezért is döntöttem úgy egy évvel ezelőtt, hogy felkérésem ellenére sem vállalom az egyesület vezetését –

olvasható Cartlegde levelében. A konfliktus mára annyira elfajult, hogy Ilona Esterházyt információnk szerint mára szinte teljesen kizárták az egyesületi munkából, bár a Society honlapjához még így is hozzáférhet.

Csődeljárás, átvert főbérlők

Az asszony az egyesületi viszályoknál azonban jóval komolyabb ügyekben is érintett lehet: jótékonysági alapítványai után befizetetlen számlák, elmaradt lakbérek maradtak, a tartozás pedig tízezer fontnál is több lehetett – legalábbis erről számolt be John Waite tényfeltáró újságíró, a BBC Face the Fact című,1996-os műsorában. Waite szerint az előkelően viselkedő asszony olyan bagatellnek tűnő tételeket nem akart vagy nem tudott kifizetni, mint amilyen egy bútorszállító cég számlája. Ennek ellenére nagyra törő tervei voltak: a Queen Elisabeth House Trust és Newton Housing Project nevű jótékonysági szervezetei nevében pénzt gyűjtött, hogy mentálisan beteg rászorulókat helyezzen el a külön erre a célra kibérelt otthonokban.

A projektek be is indultak, a countess pedig jelentős össszegeket gyűjthetett be a jótékony célra; csakhogy a befizetések útját innentől nehéz volt követni. A Queen-alapítvány pénzügyeit ellenőrző könyvvizsgálók már 1980-ban arról számoltak be, hogy a grófnő útiköltségként használta fel a befolyó pénzek közel felét, a további költekezésről pedig nem maradtak fent pontos adatok. Ez pedig így zajlott további tíz éven át – hangzott el a BBC műsorában.

Panaszkodtak a grófnőre a háztulajdonosok is, akik hiába várták a megígért bérleti díjak befizetését – állította Waite – volt olyan főbérlő, aki 6000 fontot szeretett volna behajtani a fizetés helyett betegeit tovább költöztető alapítványokon. 1991-ben aztán 11 ezer fontos tartozás miatt végrehajtás is indult a két karitatív szervezet ellen.

A segítség homályos útjai

A csődeljárás és az ügyeiben megjelenő cikkek azonban később sem tántorították el az álgrófnőt az úgynevezett jótékonykodástól. Az asszony egészen a közelmúltig vezette az Ashram International nevű segélyszervezetet, és jelenleg is ügyvezetője a Prosper Mental Health Found nevű alapítványnak; utóbbi elvileg szintén a mentálisan beteg embereket segíti, és jótékonysági ebédek során pénzt gyűjt számukra.

A két alapítvány honlapja a dizájn alapján a kétezres évek elején készült, és úgy tűnik, azóta sem változtattak rajtuk. Az Ashram saját közlése szerint indiai, pakisztáni és afganisztáni programokat, – iskolaépítést, munkaerő-fejlesztést, képzéseket – finanszírozott, de hiába kérdeztünk meg három együttműködőként említett szervezetet is: a pakisztáni Estiqlal Lycee School, a Habitat Integrated Pakistant és a YMCA-Shimoga központ sem válaszolt levelünkre, vagy már az email is visszapattant időközben törölt címükről.

A Prosper alapítvány működéséről, elért eredményeiről még ennyi információ sem található a neten.

Az Ashram nyilvánosan megtekinthető banki egyenlege

A szervezet 2015-ben egyébként két éve még 7000 fontos regisztrált nettó vagyonnal rendelkezett, míg a tavaly megszüntetett Ashram egyenlegén az elérhető publikus információk szerit 2015-ben még több mint 18 ezer font, 2014-ben közel 30 ezer font volt.

Hogy ezekkel a forrásokkal mi történt, arról nincs hír a honlapokon sem – az Ashram oldalán legfrissebb bejegyzésként egy három évvel ezelőtti youtube-videót találtunk.

Napokkal ezelőtt levélben kerestük meg a magát Ilona Esterházynak nevező asszonyt is, és kértük, hogy valamilyen módon igazolja nemesi származását, mutassa be, hogy összegszerűen milyen célokra fordították, fordítják a Prosper Mental Found és az Ashram számlájára érkező pénzeket. Válasz eddig nem érkezett kérdéseinkre, ha a grófnő reagál, frissítjük cikkünket.