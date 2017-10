Szexuális ragadozók az Európai Parlamentben is

Brüsszelben a jogérvényesülését felelős biztos, Vera Jouova törte meg a hallgatást. A hollywood-i botrány kirobbanása után pár nappal a nyilvánosság előtt beszélt arról a cseh politikus, hogy fiatal korában szexuális zaklatás áldozata volt. Szinte azonnal csatlakozott hozzá Margot Walström, aki két cikluson keresztül volt uniós biztos, jelenleg svéd miniszterelnök-helyettes. Walströmmel nem egyetemista korában, hanem uniós biztosként történt, hogy egy magas szintű tanácskozáson az asztalszomszédja megfogta a combját.

Ezt követően Brüsszelben megállás nélkül jelentek meg a #metoo bejegyzések. A Politico hírportál egy online felületet nyitott, ahol pár nap alatt több mint száz bejelentés érkezett, ezekben valamennyi EU-s intézmény érintett volt, de a civil szervezetek és a gazdasági társaságok alkalmazottjai is jelentkeztek saját élménnyel. Az ügyek a „fogdosástól” a konkrét erőszakig terjednek, már ami a fizikai bántalmazást illeti. Megjelenik azonban a lelki terror is, vagy a kettő elegyítése. Voltak, akiknek munkaszerződést ígértek intim kapcsolatért, másoknak EP-képviselő főnöküknek kellett prostituáltakat szervezniük. Volt olyan politikus, aki rendszeresen zaklatta üzeneteivel beosztottját, de arról is érkezett beszámoló, hogy egy idősebb parlamenti képviselő az alkalmazottja előtt maszturbált.

Ilyen előzmények után az Európai Parlament is napirendre tűzte az ügyet „A szexuális zaklatásról és bántalmazásról az EU-ban” címmel. A vita során azonban tulajdonképpen az derült ki, hogy az EP-n belül szexuális ragadozók jelentenek fenyegetést. Az áldozatok szinte kizárólag nők, az elkövetők között pedig fiatal férfiaktól idős EP-képviselőkig terjed a sor. Két képviselőnő arról számolt be, hogy őket is érte már szexuális inzultus, igaz, nem a parlamentben. Az olasz Eleanora Forenza azt mesélte, hogy 19 éves korában egyetemistaként egy 60 éves professzor környékezte meg. Több női politikus is rendkívül indulatos volt, sokan hozták szóba a férfiközpontú társadalmat, az ebből fakadó hatalmi elnyomást, ami a közéletben éppen úgy tetten érhető, mint az élet más területein. A több mint 40 felszólaló között csak öt férfi volt. Egyikük, a szociáldemokrata Udo Bullmann azt mondta, minden tisztelet megilleti azokat, akik vállalták a bátorságot és kiálltak a #metoo kampányban. Hozzátette, a zaklatás megengedésének klímáját a legjobban az Egyesült Államok elnökének nőkről tett megjegyzéseivel lehetne szemléltetni, és ez az a környezet, ami ellen küzdeni kell.

Az Európai Bizottság nevében Cecilia Malmström elmondott néhány eredményt, amit fel tudnak mutatni. A kereskedelempolitikáért felelős svéd biztos beszélt a Daphné programról, amely már évek óta igyekszik támogatás nyújtani a szexuális erőszak áldozatainak. A Bizottság hamarosan nemzeti programokba is beszáll, Malmström csak egyet tartott fontosnak kiemelni: az olasz labdarúgó-szövetséggel közösen az olasz szurkolókkal próbálják majd megértetni, hogy a nők elnyomása elfogadhatatlan. A parlamenti vita során mindössze egy képviselő, a görög szélsőjobboldali Arany Hajnal tagja, Georgios Epitideios tette fel a kérdést utóbbi program kapcsán: „Vajon miért ez a legfontosabb ezen a téren?”

Most mindenki azt várja és követeli, hogy legyenek vizsgálatok. Van egy testület az EP-ben, ahová lehetne fordulni, de ők nem kaptak ilyen panaszt. Azonban kiderült, hogy volt már egy belső nyomozás, konkrét esetek kapcsán, ennek a vizsgálatnak az eredményét azonban nem hozták nyilvánosságra. Az érintettek egy része most a #metoo kampány kapcsán kereste meg a sajtót, mert az Európai Parlamentben nem bíznak.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.26.