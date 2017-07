Szijjártó: Martin Shulznak mindenről Magyarország jut eszébe

Az Európai Unióból kiveszett szolidaritásról beszélt a német szociáldemokraták (SDP) vezetője, Martin Schulz, s Orbán Viktor harcos kritikusa igyekezett pellengérre állítani a különutas Magyarországot és Lengyelországot is. Az SDP kancellárjelöltje a Németország és az EU jövőjéről készített tervét ismertető beszédében elmondta, nehéz lenne megállapítani, hogy pontosan mikor szűnt meg a tagállamok közötti szolidaritás. – Meglehet, hogy akkor, amikor Magyarország és Lengyelország megtagadta a menekültek befogadását, és magára hagyott más országokat – mondta Schulz. A magyar kormányt kritizáló beszédében beszélt arról is, hogy a szolidaritást nem vállaló tagállamok nem érdemelnek uniós támogatásokat sem. – A közös költségvetés legnagyobb haszonélvezői között ott van Lengyelország és Magyarország, két tagállam, amely megtagadta a szolidaritást a menekültkérdésben – tette hozzá az SPD kancellárjelöltje. Schulz egyben megígérte, ha a költségvetés nem a szolidaritás elvén alapul, kancellárként vétót emel majd. – Aki nem fogad be menekülteket, és például pusztító adóversenyt folytat a mi országunk ellen is, az nem viselkedik szolidárisan, és nem számíthat a mi szolidaritásunkra – utalt a magyar és a lengyel kormányra a szocdem politikus. Schulz üzent belföldi vetélytársának, Angela Merkelnek is. Elmondta, a szolidaritás kiüresedése mögött állhat az is, hogy vetélytársa, a CDU/CSU jobbközép pártszövetség vezetője 2015-ben „megnyitotta a határokat anélkül, hogy bármiféle egyeztetést folytatott volna partnereinkkel”.

– Olyan EU-ra van szükség, amely kiegészíti a nemzetállamokat ott, ahol határaikba ütköznek, köztük a klímaváltozás és a terrorizmus elleni küzdelemben és a migráció ügyében, amellyel még Németország sem tud egyedül megbirkózni – mondta Schulz. Hozzátette, új „eszközöket” is ki kell alakítani, hogy az EU érvényesíthesse a demokrácia, a jogállamiság és az igazságosság elveit a közösségen belül és kívül is.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter gyorsan reagált a német kancellárjelölt válaszára. – Mindig mindenről Magyarország jut eszébe, pedig inkább a saját pártjával kellene foglalkoznia – mondta Szijjártó, és emlékeztetett, hogy az SPD három tartományi választáson is vereséget szenvedett.

