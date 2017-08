Szijjártó Péter: Meg fog maradni a kibékíthetetlen ellentét

Vannak bevándorláspárti kormányok, ezekkel a kibékíthetetlen ellentét a következő időszakban is meg fog maradni, mert mi nem hátrálunk meg – mondta Szijjártó Péter a Magyar Hírlapnak adott interjúban.

A külgazdasági és külügyminiszter a távozó holland diplomata Magyarországot érintő kijelentésével kapcsolatban közölte, szerinte az egész interjú magamutogató, kivagyiságot fitogtató, amivel a nagykövet észre akarta vétetni magát, láthatóvá akarta tenni magát még a távozása előtt. „Kicsit túl jól sikerült” – szögezte le.

Kitért arra is, hogy ha a holland nagykövet politikai kritikát mond, arra másként reagáltak volna. „Azonban ha egy nagykövet a magyar kormány és a terroristák motivációi közé egyenlőségjelet tesz, ezzel mindenképpen átlépi a vörös vonalat, ez elfogadhatatlan. A kölcsönös tiszteleten áll vagy bukik minden. Én olyan külpolitikát folytatok, ami kizárólag a magyar érdekeket tartja szem előtt, nem vagyunk hajlandók meghunyászkodni senki előtt, ha a több mint ezeréves magyar államot nem tartják tiszteletben, de én is tisztelettel közelítek másokhoz, akkor is, ha vitáink vannak” – jelentette ki.

Szijjártó Péter szerint egyébként bírálatok biztosan lesznek, hiszen Németországban és Ausztriában is jönnek a választások. „Jól látszik, hogy például a német szociáldemokraták vezetője, Martin Schulz mindent elkövet annak érdekében, hogy Magyarországot bevonja a német kampányba, ahogy Christian Kern osztrák kancellár is így tesz” – emelte ki.

Úgy véli, a viták legfontosabb oka, hogy vannak bevándorláspárti kormányok Európában, és van a magyar kormány, amely egyértelművé tette, hogy nem enged be illegális bevándorlókat Magyarországra, a biztonság pártján áll.